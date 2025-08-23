Napoli estreia com vitória em caminhada de olho no bi do Italiano

Napoli estreia com vitória em caminhada de olho no bi do ItalianoMcTominay e De Bruyne marcam, e Napoli faz 2 a 0 no Sassuolo em duelo que abriu a edição de 2025/2026 do Calcio
Atual campeão italiano, o Napoli estreou no Calcio 2025/2026 com vitória por 2 a 0 sobre o Sassuolo, fora de casa, neste sábado (23). Craque do título passado, McTominay, e a grande contratação da temporada, De Bruyne, marcaram os gols. Um em cada tempo.
Com o resultado, naturalmente, o Napoli lidera a competição, mas ainda pode ser igualado por outros times no decorrer da rodada. Com três pontos, claro. O Napoli receberá o Cagliari no próximo sábado (30), às 15h45, em seu último compromisso antes da pausa para a Data-Fifa de setembro. O Sassuolo, por sua vez, visita a Cremonese na sexta-feira (29).
Os napolitanos, que mantiveram o técnico Antonio Conte, disputarão também a Champions, a Coppa Itália e a Supercopa da Itália na temporada 2025/2026. Do outro lado, o Sassuolo terá uma temporada com menos jogos, afinal, acabou de ser campeão da Série B. Portanto, disputa apenas o Calcio e a Copa Itália.
McTominay foi o grande nome da partida, principalmente no primeiro tempo. Ele abriu o placar aos 17 minutos, de cabeça, aproveitando cruzamento de Politano. Nos acréscimos da etapa complementar, ele acertou uma bela finalização no travessão, da entrada da área.
Politano, aliás, apareceu no início do segundo tempo chutando na trave. O segundo gol, enfim, apareceu, aos 13 da etapa complementar, em cobrança de falta de De Bruyne. Kone foi expulso aos 34 minutos, deixando a vitória do Napoli ainda mais madura.
Brasileiros em campo
O Napoli não pôde contar com o atacante Lukaku. Ele sofreu uma grave lesão nesta semana e ficará fora dos gramados por um bom tempo, com chances de só voltar em 2026. Dessa forma, o belga foi substituído por Lorenzo Lucca, outro contratado para esta janela, emprestado pela Udinese. Dois brasileiros jogaram pelo Napoli: o zagueiro Juan Jesus atuou os 90 minutos, enquanto o atacante David Neres substituiu Politano já no final da partida.