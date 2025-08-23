Não deu para Cristiano Ronaldo: Al Ahli campeão da Supercopa Saudita

Português faz gol no 2 a 2 do tempo normal e acerta sua cobrança, mas seu time leva a pior e vê o título parar nas mãos do Al Ahli

Esta foi a segunda conquista de Supercopa do Ahli, campeão em 2016. O Al Nassr tentava o tri (venceu em 2019 e 2020).

Não deu para Cristiano Ronaldo, pois o Al Ahli é o campeão da Supercopa Saudita em cima do Al Nassr . Neste sábado, 23/8, no Estádio de Hong Kong, sede da competição, no tempo normal, o Ahli foi buscar a diferença duas vezes, fechando o jogo em 2 a 2. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, quando deu o time franco-atirador, vencendo o favorito nas cobranças por 5 a 4. No tempo normal, o CR7, de pênalti, abriu o placar e celebrou seu gol de número 939 na carreira e 99 no time. Kessié empatou ainda no primeiro tempo e Brozovic, na reta final do segundo tempo, fez o segundo gol do Nassr. Mas o brasileiro Ibáñez deixou tudo igual a três minutos do fim. Nas penalidades, Khaibari perdeu. Caneco com o Al Ahli.

Legião Brasileira

No Al Nassr, o goleiro Bento e o atacante Wesley (ex-Corinthians) começaram como titulares, com Ângelo (ex-Santos) no banco — ele entrou no segundo tempo. No Al Ahli, Ibáñez (ex-Fluminense, Roma e Seleção) e Galeno (ex-Porto) foram titulares. Galeno foi quem marcou o gol de pênalti que fechou o placar. E valeu o título para um time que entrou na Supercopa como convidade (entrou na vaga do Al Hilal, que declinou da competição) e levou o caneco.

Cristiano Ronaldo, gol 939

O primeiro tempo foi equilibrado e poucas chances, mas com gols na reta final. Aos 41 minutos, Cristiano Ronaldo, de pênalti, colocou o Al Nassr na frente e fez seu gol 99 pelo time. Contudo, o Al Ahli chegou ao empate num bonito chute de Franck Kessié, na entrada da área, sem chance para o goleiro Bento.

Al Ahli busca o empate

No segundo tempo, aos 36 minutos, Kessié, que fez o gol do Ahli, se complicou numa saída de bola na entrada de sua área. O português João Félix roubou a bola, que ficou com Brozovic. O croata recebeu pela esquerda, saiu da marcação e recolocou o time de Jorge Jesus na frente. Parecia que o título estava encaminhado. Contudo, aos 43, após escanteio pela esquerda, Bento saiu mal, furando o soco na bola, e Ibáñez cabeceou para deixar tudo igual. Fim de jogo em 2 a 2, com o Nassr com mais posse (62%) e finalizações (12 a 8). Decisão nas penalidades. Enfim, Deu Al Ahli.

Nos pênaltis

Al Ahli: Toney, Kessie, Mahrez, Feras e Galeno marcaram.

Al Nassr: Cristiano Ronaldo, Brozovic, João Félix marcaram; mas Mendy defendeu a cobrança de Khaibari.