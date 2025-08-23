Nacional aposenta a camisa 3 em homenagem a Izquierdo

Zagueiro morreu no ano passado após passar mal em duelo contra o São Paulo / Crédito: Jogada 10

Na última sexta-feira (22), se completou um ano do trágico evento que resultou na morte do zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, do Nacional. E, aproveitando o simbolismo da data, o clube de Montevidéu realizou cerimônia onde aposentou o número 3, usado pelo atleta que faleceu vítima de arritmia cardíaca. Na solenidade, além dos integrantes do Bolso, estiveram presentes também a esposa (Selena), os dois filhos de Izquierdo, a irmã do ex-atleta e também os pais, Sandra e Nelson.

Em meio ao caráter de emoção contida no evento, o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, disse palavras de profundo carinho sobre como Izquierdo encarava o cotidiano do clube: “Querido Juan… um ano desde sua partida… Saiba que a camisa de número 3 irá lembrá-lo eternamente em Los Céspedes. Seu sorriso inabalável nos acompanhará sempre nos desafios esportivos… você estará sempre conosco.” As palavras ditas pelo mandatário do Nacional, inclusive, tem sentido maior do que o aspecto metafórico. Isso porque, além de um exemplar da camisa de Izquierdo, com placa de homenagem, ter sido entregue a família, uma foto do jogador que morreu aos 27 anos de idade. Relembre o caso No segundo tempo da partida entre São Paulo e Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores, o jogo transcorria normalmente no Morumbis até os 40 minutos do segundo tempo. Nesse momento, Izquierdo desmaiou em campo em situação que, rapidamente, evoluiu para sua condução, de ambulância, ao Hospital São Luiz.