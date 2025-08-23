Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marcos Rocha avalia como positiva estreia pelo Grêmio no empate com Ceará

Marcos Rocha avalia como positiva estreia pelo Grêmio no empate com Ceará

Lateral-direito, ex-Palmeiras, foi um dos poucos destaques neste 0 a 0 na Arena do Grêmio
O Grêmio voltou a decepcionar seu torcedor ao empatar, em 0 a 0, em casa com o Ceará neste sábado (23/8), pela 21ª rodada do Brasileirão. O ataque funcionou pouco, e a defesa, em alguns momentos, cedeu espaços que o time cearense quase aproveitou. O goleiro Tiago Volpi fez pelo menos duas boas defesas para evitar o pior. lém de Volpi, dois jogadores se destacaram positivamente. Cuéllar mostrou consistência no meio-campo, contribuindo tanto na defesa quanto na construção das jogadas. Já o lateral-direito Marcos Rocha, que estreou com a camisa tricolor, mandou no seu setor na defesa e, quando apoiou o ataque, apareceu bem — inclusive dando um ótimo passe para Edenilson, que quase marcou de cabeça.

Na zona mista, logo após a partida, Marcos Rocha falou com os jornalistas e comentou sobre seu desempenho físico e a adaptação ao novo clube:

“Fiquei apenas uma semana parado para poder fazer os trâmites e vir para o Grêmio. Lógico que não estou no condicionamento ideal. No final, fiquei mais cansado, mas trabalhei para melhorar, ganhar ritmo e somar ao time.”

O lateral também elogiou o grupo gremista, que o recebeu muito bem:

“O ambiente é muito bom. Cheguei num momento em que o time vinha de uma boa vitória sobre o Atlético-MG na rodada passada. Agora é questão de ganhar entrosamento. O processo de trabalho tem que se adaptar o mais rapidamente possível.”

Marcos Rocha, sobre o empate com o Ceará

Sobre o empate sem gols, Marcos Rocha avaliou:

“Faltou tranquilidade e calma na hora de finalizar. Tivemos um lance com o Alysson na pequena área e outro dentro da área. Temos que trabalhar durante a semana, ter calma para finalizar e acertar o último passe. Foi importante não sofrer gol, mas era fundamental somar três pontos em casa para dar mais tranquilidade. Vamos ter uma semana boa para trabalhar e jogar contra o Flamengo.”

O lateral ainda destacou que o time precisa reencontrar equilíbrio para reagir no campeonato:

“Temos que resgatar a confiança defensiva para que o ataque tenha tranquilidade para fazer os gols e nos levar à vitória.”

O empate leva o Grêmio aos 24 pontos, em 13º lugar. Contudo,  pode perder posições ao fim da rodada. O próximo duelo, como citado por Marcos Rocha, será no domingo, 31/8, no Maracanã, contra o Flamengo. Provavelmente com um desfalque de peso. Balbuena saiu no intervalo com lesão no tornozelo esquerdo. Assim, fará examentes neste domingo para se avaliar a gravidade da lesão.

