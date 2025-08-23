Juventus x Parma: onde assistir, escalações e arbitragem

Em Turim, equipes fazem suas estreias no Campeonato Italiano 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A Juventus vai começar sua trajetória no Campeonato Italiano 2025/26. Neste domingo (24), A Velha Senhora recebe o Parma às 15h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na primeira rodada da Serie A. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Napoli estreia com vitória em caminhada de olho no bi do Italiano Como chega a Juventus A Juve não conseguiu disputar o título nacional em 2024/25 e manteve o técnico Igor Tudor, que agora vai começar sua primeira temporada no comando do time. Porém, o treinador tem três desfalques confirmados para o jogo deste domingo. Isto porque Nicolò Savona, Juan Cabal e Fabio Miretti, lesionados, estão fora de combate. A boa notícia, contudo, é que o time se reforçou na janela de transferências e aposta suas fichas no centroavante Jonathan David, ex-Lille, que fará sua estreia como titular.

Como chega o Parma Por outro lado, o também tradicional Parma teve uma temporada mais complicada em 2024/25. O time lutou contra o rebaixamento e precisou se contentar somente com a permanência na elite do futebol italiano. Assim, o objetivo do clube é superar a última campanha e tentar brigar na parte de cima da tabela. Mas, o técnico Carlos Cuesta é outro que terá problemas no elenco para a estreia no Italiano. O zagueiro húngaro Botond Balogh, suspenso, é o primeiro desfalque, enquanto o meia-atacante Jacob Ondrejka se recupera de lesão.