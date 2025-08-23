Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventude x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos, Alviverde e Alvinegro se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi
Em lados opostos na tabela, Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Brasileirão. Embalado com duas vitórias nos últimos três jogos, o Ju sonha em deixar o Z4. Já o Glorioso, no entanto, busca virar a página após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores e se aproximar dos líderes do campeonato.

Porém, o Botafogo não terá uma missão fácil. Apesar do histórico equilibrado contra o Juventude, o equilíbrio não se reflete no Alfredo Jaconi. Afinal, o Alviverde não perde para um clube carioca no Jaconi desde 2009. Portanto, são 31 jogos de invencibilidade no período. Já contra o Glorioso, o tabu dura 29 anos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Record TV, CazéTV e Premiere.

Como chega o Juventude

Embalado pela vitória sobre o Vasco, o Juventude somou sete dos últimos nove pontos possíveis. O Alviverde, aliás, costuma aproveitar bem o fator casa e quer fazer mais uma vítima. Portanto, o técnico Thiago Carpini deve manter a base das vitórias sobre o Corinthians e Vasco, que ajudou o time a voltar respirar aliviado no Brasileirão.

Com o desempenho nos últimos três jogos, o Juventude começou a enxergar a luz no fim do túnel. Afinal, chegou aos 18 pontos e encurtou a diferença para o Vasco, primeiro fora do Z4, para apenas um. Dessa forma, uma vitória sobre o Botafogo pode dar ainda mais ânimo para o time, além de tirá-lo da zona.

Como chega o Botafogo

Eliminado nas oitavas de final da Libertadores, o Botafogo tenta juntar os cacos e se reerguer para a sequência da temporada. Por causa do jogo na altitude e o pouco tempo de descanso, o técnico Davide Ancelotti deve poupar o time. Portanto, a tendência é que o Alvinegro volte ao esquema 4-2-3-1, diferente do esquema utilizado contra a LDU, com três volantes.

Recuperados de problemas físicos, o zagueiro David Ricardo e o centroavante Arthur Cabral pode ganhar uma nova oportunidade. Contudo, devem ter os minutos limitados. Já outro nomes como Vitinho, Danilo, Savarino e Montoro podem ser poupados por causa do desgaste, já que o Alvinegro ainda tem a Copa do Brasil pela frente no meio da semana que vem.

JUVENTUDE x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 21ª rodada
Data e horário: 24/08/2025, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel e Alan Ruschel; Caique, Jadson, Mandaca e Nenê; Emerson Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini
BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Barboza, David Ricardo (Marçal) e Alex Telles; Danilo (Allan) e Marlon Freitas; Artur, Savarino (Santi Rodríguez) e Montoro (Jeffinho); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

