Juventude x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos, Alviverde e Alvinegro se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi / Crédito: Jogada 10

Em lados opostos na tabela, Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 21ª rodada do Brasileirão. Embalado com duas vitórias nos últimos três jogos, o Ju sonha em deixar o Z4. Já o Glorioso, no entanto, busca virar a página após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores e se aproximar dos líderes do campeonato. Porém, o Botafogo não terá uma missão fácil. Apesar do histórico equilibrado contra o Juventude, o equilíbrio não se reflete no Alfredo Jaconi. Afinal, o Alviverde não perde para um clube carioca no Jaconi desde 2009. Portanto, são 31 jogos de invencibilidade no período. Já contra o Glorioso, o tabu dura 29 anos.

Onde assistir O jogo terá transmissão da Record TV, CazéTV e Premiere. Como chega o Juventude Embalado pela vitória sobre o Vasco, o Juventude somou sete dos últimos nove pontos possíveis. O Alviverde, aliás, costuma aproveitar bem o fator casa e quer fazer mais uma vítima. Portanto, o técnico Thiago Carpini deve manter a base das vitórias sobre o Corinthians e Vasco, que ajudou o time a voltar respirar aliviado no Brasileirão. Com o desempenho nos últimos três jogos, o Juventude começou a enxergar a luz no fim do túnel. Afinal, chegou aos 18 pontos e encurtou a diferença para o Vasco, primeiro fora do Z4, para apenas um. Dessa forma, uma vitória sobre o Botafogo pode dar ainda mais ânimo para o time, além de tirá-lo da zona. Como chega o Botafogo Eliminado nas oitavas de final da Libertadores, o Botafogo tenta juntar os cacos e se reerguer para a sequência da temporada. Por causa do jogo na altitude e o pouco tempo de descanso, o técnico Davide Ancelotti deve poupar o time. Portanto, a tendência é que o Alvinegro volte ao esquema 4-2-3-1, diferente do esquema utilizado contra a LDU, com três volantes.