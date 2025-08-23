Gyökeres desencanta, adolescente estreia: Arsenal goleia o Leeds pela Premier League

Atacante sueco marca duas vezes pelos Gunners, que contou com o primeiro jogo de Max Dowman, de apenas 15 anos / Crédito: Jogada 10

O Arsenal confirmou o favoritismo e despachou o Leeds United no Emirates com uma sonora goleada por 5 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, neste sábado (23). Principal contratação dos Gunners para a temporada, Gyökeres desencantou e marcou os seus primeiros gols pelo clube. Timber (2) e Saka completaram o marcador. Vale destacar que o Arsenal promoveu a estreia de jovem Max Dowman. O jovem, de apenas 15 anos, entrou aos 18 minutos do segundo tempo no lugar de Madueke. Aliás, ele é o segundo jogador mais jovem a atuar na Premier League. Ele fica atrás apenas de Ethan Nwaneri, também do time londrino, que estreou no torneio com 15 anos, cinco meses e 28 dias em 2022.

A nota ruim da partida foram as lesões de Odegaard e Saka, que podem desfalcar os Gunners por algumas rodadas. LEIA MAIS: Arsenal dá ‘chapéu’ no Tottenham e anuncia a contratação de Eze Com o resultado, o Arsenal tem seis pontos, mantém os 100% de aproveitamento e se iguala ao rival Tottenham, que venceu fora de casa o Manchester City. Já o Leeds soma três, em 11º. Na próxima rodada, o Leeds recebe o Newcastle, às 13h30 (de Brasília), no sábado (30). No dia seguinte, o Arsenal faz o clássico diante do Liverpool, em Anfield, às 12h30.

Arsenal domina de começo ao fim a partida Em campo, o Arsenal foi superior durante os 90 minutos e não deu chances ao Leeds, que teve somente uma boa oportunidade com o zagueiro Struijk, que parou em Raya. Logo aos sete minutos, Odegaard finalizou com perigo ao gol do brasileiro Lucas Perri, ex-Botafogo. Gyökeres teve grande chance também após saída errada da defesa, mas se precipitou na finalização. O primeiro gol do Arsenal saiu somente aos 33 minutos da etapa inicial, após Timber escorar cobrança de escanteio de Rice. Aos 45, Saka aproveitou excelente passe do zagueiro e fuzilou Perri: 2 a 0. Os Gunners mataram o jogo no início do segundo tempo. Dessa maneira, logo aos três minutos, Gyökeres desencantou com uma bela jogada, ao receber lançamento pela esquerda, cortar para dentro da área e finalizar no canto do goleiro. Aos 11, em novo escanteio, Timber, em dia de artilheiro, marcou o quarto.