Fortaleza x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega para a partida vivendo seu pior momento na temporada e sob enorme pressão. A equipe não vence há três rodadas no Brasileirão, com duas derrotas e um empate. Além disso, o time vem de uma eliminação dolorosa nas oitavas de final da Libertadores, o que abalou ainda mais a confiança do elenco. Agora, o Leão do Pici joga todas as suas fichas em uma vitória em casa para tentar sair do Z4.

A situação do técnico Renato Paiva é dramática, com uma quantidade impressionante de desfalques. São nove ausências no total. Os jogadores Brítez, Kervin e Breno Lopes estão suspensos. Para piorar, o departamento médico está lotado com outros seis atletas: Moisés, Pochettino, João Ricardo, Brenno, Matheus Pereira e Benjamin Kuscevic.

Como chega o Mirassol

O Mirassol chega a Fortaleza como a grande surpresa do Brasileirão e com a confiança em alta. A equipe paulista ocupa a sexta posição, com 29 pontos, e tem dois jogos a menos que a maioria dos adversários. O time, aliás, quer continuar sua campanha surpreendente, e sabe que uma vitória contra um rival em crise pode impulsionar ainda mais suas chances de brigar por uma vaga na Libertadores.