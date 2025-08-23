Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo vence o Barcelona nos pênaltis e conquista o bi do Intercontinental Sub-20

Com grande atuação do goleiro Léo Nannetti e gol salvador de Iago no fim, Rubro-Negro dá show diante de mais de 45 mil torcedores no Maracanã
Em uma decisão eletrizante no Maracanã, o Flamengo venceu o Barcelona nos pênaltis por 6 a 5 e conquistou o bicampeonato Intercontinental Sub-20 neste sábado (23). Lorran abriu o placar para o Rubro-Negro no primeiro tempo, enquanto Virgili e Cortés buscaram a virada para o Barça na segunda etapa. No entanto, no último minuto do jogo, Iago recolocou o empate no placar e forçou a disputa por pênaltis. O grande destaque do Flamengo foi o goleiro Léo Nannetti, que defendeu duas cobranças e também teve uma grande atuação durante os 90 minutos.

Dessa maneira, o Flamengo conquistou o segundo título consecutivo do Intercontinental Sub-20, desta vez sob o comando do técnico Bruno Pivette. O time, ainda com Filipe Luís, foi campeão do torneio mais importante da base em 2024, ao vencer o Olympiacos, da Grécia, e neste sábado superou o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. O Fla contou com 13 remanescentes do título mundial da categoria no ano passado nesta decisão no Maracanã.

Esta é somente a quarta edição do Intercontinental Sub-20, com todas sendo disputadas em jogo único na América do Sul. A primeira final aconteceu em 2022, quando o Benfica, de Portugal, superou o Peñarol, do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu. No ano seguinte, em 2023, foi a vez do Boca Juniors, da Argentina, vencer o AZ Alkmaar, da Holanda, nos pênaltis, diante da sua torcida na Bombonera, em Buenos Aires. Já em 2024, o Flamengo representou o Brasil e levou a melhor sobre o Olympiacos, da Grécia, também no Maracanã.

Além disso, a partida deste sábado bateu o recorde de público nas quatro edições do Intercontinental Sub-20 até hoje, com 45.656 torcedores presentes ao Maracanã.

— Flamengo (@Flamengo) August 23, 2025

O jogo

O Flamengo abriu o placar logo aos 10 minutos, mesmo com o Barcelona tendo mais consistência no jogo. Lorran recuperou a bola após erro de Farré e iniciou a jogada. Matheus Gonçalves avançou, perdeu a posse dentro da área, mas a bola voltou para Lorran, que finalizou e fez 1 a 0. Pouco depois, Joshua quase ampliou, mas parou em boa defesa de Aller. Contudo, o Barça reagiu e passou a dominar o fim da primeira etapa. Dessa maneira, Virgili levou perigo e chegou a carimbar a trave de Léo Nannetti.

Para a segunda etapa, o Barcelona voltou com alterações e tentou buscar o resultado. Dessa maneira, o jogo ficou mais aberto e ambas as equipes criaram chances de balançar a rede. Até que, na melhor delas, Virgili anotou uma pintura no Maracanã e deixou tudo igual aos 25 minutos. O atacante deu um chapéu em Carbone, driblou o goleiro Léo Nannetti e mandou para o fundo da rede. O Barça se animou com o gol marcado e obrigou Léo Nannetti a fazer ao menos duas grandes defesas para manter o Rubro-Negro na partida. Porém, em jogada de escanteio aos 49 minutos, Cortés subiu mais que a zaga do Fla e virou a partida. Quando o placar parecia definido, o Flamengo foi valente e Iago, também de cabeça, recolocou o empate no placar, aos 51 minutos.

O MENGÃO É BICAMPEÃO INTERCONTINENTAL SUB-20!!!!#CAMPEAO pic.twitter.com/n6rKMTtCcO

— Flamengo (@Flamengo) August 23, 2025

FLAMENGO 2(6)x(5)2 BARCELONA

Intercontinental Sub-20 – Final
Data-Hora: 23/8/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Público: 45.656 torcedores.
FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Gusttavo (Carbone, 11’/2ºT); João Alves (Fabiano, 32’/2ºT), Guilherme Gomes (Pablo Lúcio, 18’/2ºT), Lorran; Matheus Gonçalves, Joshua (Felipe Teresa, 32’/2ºT) e Pedro Leão (Shola, 11’/2ºT). Técnico: Bruno Pivetti.
BARCELONA: Aller; Xavi Espart, Cuenca, Cortés e Farré (Oduro, 48’/2ºT); Junyent (Shane Kluivert, no intervalo), Fariñas (Parriego, 42’/2ºT) e Pedro Rodríguez (Tommy Marqués, no intervalo); Virgili, Gistau (Nomoko, 32’/2ºT) e Juan Hernández. Técnico: Juliano Beletti.
Gols: Lorran, 10’/1ºT (1-0); Virgili, 25’/2ºT (1-1); Cortés, 49’/2ºT (1-2); Iago, 51’/2ºT (2-2).
Árbitro: Jhon Ospina (COL).
Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL).
VAR: Augusto Menendez (PER).
Cartões amarelos: Guilherme Gomes, Pedro Leão, Iago (FLA); Pedro Rodríguez, Shane Kluivert (BAR).

