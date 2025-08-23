Cruzeiro x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cruzeiro e Internacional jogam neste sábado (23), pela 21ª rodada do Brasileirão. Os mineiros brigam pelo título e ocupam a terceira colocação, com 38 pontos. Já os gaúchos, eliminados da Libertadores no meio da semana, estão em 12º lugar, com 24 pontos. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte transmite este grande clássico. O esquenta começa bem antes, às 17h, sob a batuta de Cesar Tavares, que também narrará a partida.