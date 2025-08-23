Cruzeiro quebra jejum contra o Inter e assume 2º lugar da Série A

Raposa faz 2 a 1 nos gaúchos, encerra sequência negativa de nove anos contra o Colorado e afunda o rival na tabela / Crédito: Jogada 10

Cruzeiro e Internacional se enfrentaram no início da noite deste sábado (23/8), pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. No Mineirão, o time mineiro fez valer o mando de campo, impôs seu jogo e venceu merecidamente por 2 a 1. Foi um jogo com belos gols. Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa, mas Bruno Tabata empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Kaio Jorge marcou o gol da vitória, selando o placar e fazendo justiça ao desempenho cruzeirense. Além dos três pontos, o resultado teve um sabor especial: afinal, o Cruzeiro quebrou um jejum que durava desde 2016. Somava nove partidas sem vencer o Internacional.

Com a vitória, o Cruzeiro sobe provisoriamente para a segunda colocação, com 41 pontos. Assim, ultrapassa o Palmeiras, que tem 39, mas ainda joga na rodada e tem três jogos a menos que a Raposa. A liderança é do Flamengo, com 43 pontos e dois jogos a menos que os mineiros. Já o Internacional ocupa a 12ª colocação, com 24 pontos, mas ainda pode perder até três posições, dependendo dos resultados da rodada. O Colorado vive uma fase ruim: nos últimos nove jogos, venceu apenas um, o que aumenta a pressão e aprofunda a crise no clube. Tudo igual no primeiro tempo Em casa, o Cruzeiro tentou se impor nos dez primeiros minutos. Mas conseguiu apenas um lance de perigo em chute de Romero, que parou em boa defesa de Rochet. Melhor em campo, a Raposa chegou ao gol aos 18 minutos. Wanderson fez boa jogada pelo flanco e rolou para Matheus Pereira, que bateu encobrindo Rochet, marcando um belo gol.

A vantagem fazia justiça ao que se via em campo, mas o Colorado, em sua primeira boa investida, aos 23, deixou tudo igual. Após ataque pela esquerda, Tabata recebeu na altura da meia-lua da área, saiu da marcação e chutou no canto esquerdo de Cássio. O jogo passou a ficar truncado, com o Inter abusando de faltas mais duras e segurando o empate até o fim do primeiro tempo. Kaio Jorge dá a vitória ao Cruzeiro No segundo tempo, o Internacional voltou mais atento na marcação e passou a segurar um pouco mais a bola na intermediária ofensiva, mas sem conseguir criar jogadas de perigo. O Cruzeiro, após alguns minutos sem conseguir encaixar seu jogo, teve a primeira chance clara da etapa final. Em um cruzamento de Wanderson pela esquerda, Kaio Jorge apareceu livre nas costas de Bernabéi, mas o artilheiro do Brasileirão cabeceou para fora — sorte do Inter. Sorte que o Colorado não teve aos 13 minutos: Kaio Jorge recebeu passe de William, invadiu a área e tocou por cobertura, sem chances para Rochet.

O que foi isso, Borré? Como o Internacional era um arame liso no ataque — muito esforço e nenhuma efetividade — mesmo com as quatro substituições feitas pelo técnico Roger Machado, o Cruzeiro administrou a vantagem com tranquilidade e encerrou o incômodo jejum de vitórias sobre o Colorado. Mas o jogo não terminou sem um lance lamentável nos acréscimos. O atacante Borré, que entrou no fim para tentar melhorar o ataque do Inter, pouco produziu. E, já nos minutos finais, perdeu a cabeça após uma dividida com Christian e deu um carrinho por trás. O árbitro não teve dúvidas: expulsão direta, merecida.