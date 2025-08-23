Com Arias de titular, Wolverhampton perde mais uma vez no Inglês

Com ex-Flu iniciando o jogo como titular pela primeira vez, Wolves perde para o Bournemouth e amarga a penúltima colocação na Premier League / Crédito: Jogada 10

O Bournemouth venceu por 1 a 0 o Wolverhampton, neste sábado (23), no Vitality Stadium, pela segunda rodada da Premier League 2025/26. Com o resultado, o Bournemouth subiu para o nono lugar, com três pontos. Já os Wolves amargaram a segunda derrota na temporada e estão na 19ª e penúltima colocação, sem pontos e déficit de cinco gols, à frente apenas do West Ham, que foi goleado pelo Chelsea na abertura da rodada. A partida começou em ritmo acelerado, com os donos da casa dominando a posse de bola e criando chances claras. O gol saiu logo aos 4 minutos, quando Marcus Tavernier finalizou e contou com desvio de Agbadou para enganar o goleiro José Sá.

Antoine Semenyo, aliás, foi o nome do primeiro tempo: arriscou finalizações, deu trabalho à defesa e quase ampliou o placar ao acertar a trave em chute rasteiro. O Wolverhampton, contudo, apresentou dificuldades na transição ofensiva, mesmo com Arias, ex-Fluminense, começando como titular. No intervalo, Vítor Pereira mandou a campo Hugo Bueno e André para mudar a parte tática, mas a casa caiu quatro minutos depois. O zagueiro português Toti Gomes recebeu o cartão vermelho por uma dura entrada em um adversário. Assim, Arias foi sacrificado e foi substituído para dar lugar ao zagueiro Santiago Bueno. A intensidade permaneceu até os minutos finais, com o Bournemouth administrando a vantagem e o Wolverhampton pressionando, porém, sem muita eficácia.

Campeonato Inglês – 2ª rodada Sexta (22) West Ham 1 x 5 Chelsea Sábado (23) Manchester City 0 x 2 Tottenham

Bournemouth 1 x 0 Wolves Burnley 2 x 0 Sunderland Brentford 1 x 0 Aston Villa