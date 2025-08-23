Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Arias de titular, Wolverhampton perde mais uma vez no Inglês

Com Arias de titular, Wolverhampton perde mais uma vez no Inglês

Com ex-Flu iniciando o jogo como titular pela primeira vez, Wolves perde para o Bournemouth e amarga a penúltima colocação na Premier League
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bournemouth venceu por 1 a 0 o Wolverhampton, neste sábado (23), no Vitality Stadium, pela segunda rodada da Premier League 2025/26. Com o resultado, o Bournemouth subiu para o nono lugar, com três pontos. Já os Wolves amargaram a segunda derrota na temporada e estão na 19ª e penúltima colocação, sem pontos e déficit de cinco gols, à frente apenas do West Ham, que foi goleado pelo Chelsea na abertura da rodada.

A partida começou em ritmo acelerado, com os donos da casa dominando a posse de bola e criando chances claras. O gol saiu logo aos 4 minutos, quando Marcus Tavernier finalizou e contou com desvio de Agbadou para enganar o goleiro José Sá.

Antoine Semenyo, aliás, foi o nome do primeiro tempo: arriscou finalizações, deu trabalho à defesa e quase ampliou o placar ao acertar a trave em chute rasteiro.

O Wolverhampton, contudo, apresentou dificuldades na transição ofensiva, mesmo com Arias, ex-Fluminense, começando como titular. No intervalo, Vítor Pereira mandou a campo Hugo Bueno e André para mudar a parte tática, mas a casa caiu quatro minutos depois.

O zagueiro português Toti Gomes recebeu o cartão vermelho por uma dura entrada em um adversário. Assim, Arias foi sacrificado e foi substituído para dar lugar ao zagueiro Santiago Bueno.

A intensidade permaneceu até os minutos finais, com o Bournemouth administrando a vantagem e o Wolverhampton pressionando, porém, sem muita eficácia.

Campeonato Inglês – 2ª rodada

Sexta (22)

West Ham 1 x 5 Chelsea

Sábado (23)

Manchester City 0 x 2 Tottenham

Bournemouth 1 x 0 Wolves

Burnley 2 x 0 Sunderland

Brentford 1 x 0 Aston Villa

Domingo (24)

Arsenal x Leeds

Crystal Palace x Nottingham Forest

Everton x Brighton

Segunda (25)

Fulham x Manchester United

Newcastle x Liverpool

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar