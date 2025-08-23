Carbonero cita que retomar futebol do início do ano é a meta do Internacional

Colorado vem de quatro derrotas seguidas na temporada e o técnico Roger Machado corre contra prazo para reagir no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Internacional ampliou o seu momento negativo com a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste sábado (23), no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Colorado até mostrou reação no jogo ao conseguir rapidamente o empate, porém foi dominado pelo adversário na maior parte do jogo. Com o resultado negativo, o atacante Carbonero reconheceu o momento incômodo. Assim, ressaltou que s prioridade para o Inter necessita retomar o bom momento que já apresentou nesta temporada.

“Estamos passando por um momento complicado. Temos de trabalhar muito e recuperar o futebol do início do ano, em que conquistamos o Gauchão”, frisou o colombiano. A pressão sobre o técnico Roger Machado cresce. Publicamente, o discurso é de respaldo ao trabalho. Contudo, a diretoria internamente cobra por uma melhora no rendimento. Afinal, internamente a diretoria estipulou como prazo para apresentar evolução no desempenho esse embate contra o Cruzeiro. Além do seguinte pelo Brasileirão, contra o Fortaleza. Internacional volta a se preocupar com o Z4 A fase do Inter é de turbulência, pois o time venceu somente um jogo dos últimos nove que disputou. Neste período, sofreu duas eliminações, tanto nas oitavas da Copa do Brasil para o Fluminense e também a queda para o Flamengo na mesma etapa, porém na Libertadores.