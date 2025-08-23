Bragantino vence e encerra invencibilidade de 7 jogos do Fluminense

Bragantino vence e encerra invencibilidade de 7 jogos do FluminenseBragantino faz 4 a 2 em casa, volta a vencer após oito jogos e sobe para quinto lugar no Brasileirão
Em tarde de seis gols em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Fluminense por 4 a 2, neste sábado (23), no Cícero de Souza Marques, em duelo que abriu a 21ª rodada do Bragantino. Jhon Jhon, Eduardo Sasha, Laquintana e Davi Gomes marcaram para o time paulista, enquanto Hércules e Lucho Acosta descontaram para o Tricolor.
Com o resultado, o Bragantino encerra uma série de oito jogos sem vitória e sobe para quinto lugar, com 30 pontos. Já o Fluminense volta a perder após sete jogos (somando três competições) e estaciona na nona colocação, com 27 pontos, mas apenas 19 partidas.
O Bragantino começou em ritmo avassalador, parecendo que os atletas haviam tomado energético antes do jogo. Logo com um minuto, Vanderlan cruzou na área e encontrou Laquintana. O uruguaio tocou para trás e encontou Jhon Jhon livre livre para fazer 1 a 0. Dois minutos depois, a dupla apareceu novamente: Jhon Jhon tocou para Laquintana, que encontrou Sasha em plenas condições de marcar o segundo tento.
O Fluminense, porém, não se entregou e partiu para a reação, enquanto o Bragantino passou a explorar os contra-ataques. Cano, duas vezes, e Hércules, tiveram boas chances para o Flu. O volante, aliás, efetivamente descontou para o Tricolor. Afinal, aos 46, Lucho Acosta acionou Canobbio praticamente na linha de fundo. Ele rolou para trás e encontrou Hércules: 2 a 1.
2 a 1 no primeiro tempo e 2 a 1 no segundo
No entanto, o torcedor do Fluminense ganhou um balde de água fria. Afinal, Vanderlan cruzou na área, Laquintana balançou as redes de cabeça, e o Bragantino fez 3 a 1 aos 3 minutos do segundo tempo. O Tricolor novamente diminuiu a desvantagem e chegou ao segundo gol aos 18: Guga chutou da entrada da área, Cleiton deu rebote, e Lucho Acosta chutou cruzado. O Fluminense até flertou com o empate, mas viu Guga escorregar aos 36 e deixar Davi Gomes na boa para fazer o quarto gol do Bragantino.
Próximos compromissos
O Fluminense tem agora dois jogos seguidos fora de casa. Primeiro, pega o Bahia, nesta quinta-feira (28), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 19h30. Já no domingo (31), o Tricolor encara o Santos às 16h pela 22ª rodada do Brasileirão. O Bragantino, por sua vez, encara o Botafogo no sábado (30), no Rio.
RED BULL BRAGANTINO X FLUMINENSE
21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 23/08/2025
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Público:
Gols: Jhon Jhon, aos 1/1ºT (1-0); Eduardo Sasha, aos 3/1ºT (2-0); Hércules, aos 46/1ºT (2-1); Laquintana, aos 3/2ºT (3-1), Lucho Acosta, aos 18/2ºT (3-2) e Davi Gomes, aos 36/2ºT (4-2)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique (Gustavo Marques, 34’/2ºT), Guzmán Rodríguez e Vanderlan (Guilherme Lopes, 32’/2ºT); Eric Ramires, Fabinho e John John; Praxedes (Davi Gomes – intervalo), Eduardo Sasha (Thiago Borbas, 22’/2ºT) e Laquintana (Henry Mosquera, 22’/2ºT) Técnico: Fernando Seabra
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Manoel (Nonato, 29’/2ºT) , Freytes e Gabriel Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta (Santi Moreno, 38/2ºT); Canobbio (Soteldo, 29’/2ºT) , Serna e Cano Técnico: Renato Gaúcho
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Canobbio e Lucho Acosta (FLU); Cleiton, Laquintana e Pedro Henrique (BRA)
Cartões vermelhos:
