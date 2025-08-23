Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayer Leverkusen decepciona e perde de virada para o Hoffenheim na Bundesliga

Torcida que lotou a Bay Arena até que ficou animada com gol de Quansah, mas viu o adversário virar o marcador e sair com os três pontos
O Bayer Leverkusen começou mal sua participação nesta edição da Bundesliga. Em plena Bay Arena neste sábado (23), a equipe perdeu de virada para o Hoffenheim por 2 a 1. Contratação para esta temporada, Quansah abriu o placar para o time da casa, enquanto Asllani e Lemperle viraram o marcador.

O resultado coloca o Hoffenhein com três pontos na tabela de classificação. Já o Leverkusen terá que remar mais para sair do grupo da parte inferior da tabela.

LEIA MAIS: Com três de Kane, Bayern massacra o RB Leipzig na abertura da Bundesliga 25/26

Na próxima rodada, as duas equipes voltam a campo no sábado (30), às 10h30 (de Brasília). Enquanto o Bayer Leverkusen visita o Werder Bremen, o Hoffenheim recebe o Eintracht Frankfurt.

A torcida que lotou a Bay Arena logo ficou animada quando Grimaldo, em cobrança de falta, colocou na cabeça de Quansah, ex-Liverpool, que cabeceou firme para abrir o placar. Não demorou muito para o Hoffenheim empatar. Touré fez boa jogada e assistiu Asllani, que deixou tudo igual. O time da casa bem que tentou terminar o primeiro tempo em vantagem, mas a pressão não surtiu efeito.

Leverkusen leva a virada no início da segunda etapa

Logo no início da segunda etapa, veio o banho de água fria para a torcida na Bay Arena. A zaga do Leverkusen não foi bem e Lemperle, de fora da área, arrematou no cantinho do goleiro para virar o marcador.

Atrás do placar, o Leverkusen sentiu o golpe e ficou atônito em campo, sem criar chances de perigo para evitar a tragédia. Aliás, a equipe sentiu falta dos jogadores que deixaram o time nesta janela de transferências, principalmente Frimpong e Wirtz, que se juntaram ao Liverpool. Assim, nem a entrada de Echeverri, contratado junto ao Manchester City, deu gás para buscar o empate.

JOGOS DA RODADA

Sexta-feira (22)

Bayern de Munique 6 x 0 RB Leipzig

Sábado (23)

Eintracht Frankfurt 4 x 1 Werder Bremen
Freiburg 1 x 3 Augsburg
Heidenheim 1 x 3 Wolfsburg
Bayer Leverkusen 1 x 2 Hoffenheim
Union Berlin 2 x 1 Stuttgart
13h30 – St Pauli x Borussia Dortmund

Domingo (24)

10h30 – Mainz x Colônia
12h30 – Borussia Mönchengladbach x Hamburgo

