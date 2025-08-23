Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alvo do Botafogo marca e tira vitória do Atlético de Madrid no Espanhol

Colchonero sai na frente com Sorloth, mas Rafa Mir, que esteve na mira do Alvinegro na janela de transferências, deixou tudo igual para o Elche
O Atlético de Madrid segue sem vencer no Campeonato Espanhol. Neste sábado (23), em pleno Riyadh Air Metropolitano, pela segunda rodada de LaLiga, o Colchonero ficou no empate em 1 a 1 com o Elche. Sorloth e Rafa Mir, que esteve na mira do Botafogo nesta janela de transferências, marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Atlético está na modesta 13ª colocação do Espanhol, com apenas um ponto em duas partidas. Já o Elche soma dois, em décimo.

Na próxima rodada, o Elche encara o Levante na sexta-feira (29), às 14h30 (de Brasília). Já o Colchonero visita o Alavés no sábado (30), às 12h.

O cenário parecia favorável para o Atlético de Madrid. Afinal, logo aos oito minutos, abriu o placar com Sorloth, que tocou por cima do goleiro após lançamento de Hancko. No entanto, aos 15, o Elche empatou com Rafa Mir, que recebeu de Álvaro Rodrigues e bateu cruzado.

No segundo tempo, o Colchonero pressionou bastante a defesa do Elche, que ficou bem postada e segurou as investidas do time da capital espanhola.

