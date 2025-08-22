Zé Ivaldo pode voltar ao time do Santos contra o Bahia

Zagueiro chegou a ficar próximo de saída do Peixe e ganha oportunidade no primeiro confronto após a saída de Cléber Xavier

O Santos deve ter uma novidade na defesa para o confronto contra o Bahia, no próximo domingo (24), em Salvador. Zé Ivaldo voltou a trabalhar com o resto do elenco depois de um período afastado e pode ganhar uma nova oportunidade no time titular.

Nos últimos dias, o zagueiro esteve perto de deixar o Peixe. O defensor está próximo de atingir uma meta que obriga o Santos a comprá-lo do Cruzeiro, de acordo com o contrato de empréstimo assinado pelos dois clubes. Inclusive, Zé Ivaldo perdeu o seu número com a chegada de Mayke e ainda tem sua nova numeração indefinida.