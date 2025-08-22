Vice-artilheiro do ano, Tiquinho Soares vive quatro meses de jejum no Santos

Centroavante vive período de seca, mas ainda é o segundo jogador com mais participações em gols do Peixe em 2025 / Crédito: Jogada 10

O atacante Tiquinho Soares atravessa um período difícil pelo Santos. Vice-artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Neymar, com seis gols, o centroavante não balança as redes desde a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, no dia 20 de abril, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, Tiquinho participou de dez partidas pelo Peixe, mas só conseguiu duas assistências. A última contribuição direta em gol foi no empate por 2 a 2 contra o Sport, na Ilha do Retiro. Na ocasião, ele deu passe para um dos tentos da equipe.