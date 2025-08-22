Venda de Douglas Luiz renderá bolada ao Vasco; saiba

Cruz-Maltino deverá receber mais de R$ 4 milhões pelo mecanismo de solidariedade; no entanto, pagamento será só em 2026

Clube formador do volante Douglas Luiz, o Vasco receberá um bom valor pela venda do atleta de 27 anos da Juventus (ITA) ao Nottingham Forest (ING). A transação, confirmada na última quinta-feira (21/8), gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191,6 milhões no câmbio atual).

No entanto, o dinheiro não cairá no bolso cruz-maltino tão rápido assim. Afinal, a contratação se deu por empréstimo de uma temporada com obrigação de compra ao fim da cedência. Isso significa que a grana só sairá do Forest à Juventus ao fim do empréstimo – em junho de 2026.

LEIA MAIS: Vasco encaminha contratação de Matheus França, do Crystal Palace

Por ter revelado Douglas Luiz, o Vasco tem direito a 2,25% do valor – referente aos anos em que o jogador esteve na base vascaína. Assim, cerca de R$ 4,3 milhões dos quase R$ 200 milhões irão para o Vasco. Parte deste dinheiro, porém, será repassado a torcedores que compraram “fan tokens” do Vasco.

Afinal, em 2020, asfixiado financeiramente e desesperado por dinheiro “novo”, o Cruz-Maltino foi pioneiro no lançamento do “Fan Token”. No projeto, torcedores poderiam comprar tokens no valor de cerca de R$ 10 reais – 100 mil foram colocados à venda.