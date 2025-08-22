Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco encaminha contratação de Matheus França, do Crystal Palace

Meia-atacante de 21 anos chega por empréstimo até junho de 2026; clube inglês pagará parte do salário do ex-jogador do rival
O Vasco encaminhou mais uma contratação nesta segunda janela da temporada. Trata-se do meia atacante Matheus França, do Crystal Palace (ING). O jogador chegará por empréstimo até o fim de junho de 2026, com o time inglês pagando parte de seu salário.

A informação inicial é da Itatiaia, nesta sexta-feira (2/8), e confirmada pelo Jogada10. Dessa forma, o jovem de 21 anos deve chegar ao Rio de Janeiro já neste fim de semana, a fim de realizar exames médicos. Assim, caso aprovado, assinará o contrato com o Cruz-Maltino.

LEIA MAIS: Em plena reformulação, Vasco pode negociar mais dois zagueiros

Contratado como uma promessa, Matheus França estava sem espaço no Crystal e não deslanchou em Londres. A ideia inicial do time inglês era emprestá-lo a um time da Europa, mas, devido ao fato de não receber propostas, o Palace abriu conversas com times brasileiros. O Cruzeiro, por exemplo, tentou sua contratação.

Ligação de Diniz convence jogador a acertar com o Vasco

No entanto, uma ligação do técnico Fernando Diniz animou o jogador a acertar com o Vasco, arquirrival do clube que o revelou: o Flamengo. Ele chegou para o sub-15 do Rubro-Negro, estreando profissionalmente em 2021. Na ocasião, participou de duas partidas.

Depois, se estabeleceu no time de cima em 2022, ainda que sem ser titular. Assim, entre este ano e 2023, realizou 51 partidas, com nove gols e uma assistência. Ele ajudou nas conquistas da Copa Libertadores e Copa do Brasil de 2022.

Dessa forma, chamou a atenção do futebol europeu, indo para o Crystal Palace por 20 milhões de euros, em 2023. Por lá, atuou apenas em 19 partidas oficiais, sendo atrapalhado por constantes lesões. Ao todo, marcou um gol e deu uma assistência no período em que atuou pelo clube inglês.

A ideia do Vasco, então, é regularizá-lo para o duelo de quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo. A data limite é 24h antes do primeiro jogo, marcado para quarta-feira (27/8), o que significa que ele tem até a terça (26/8) para ser inscrito e que ficaria fora até do jogo da volta caso o Cruz-Maltino não consiga respeitar o prazo.

