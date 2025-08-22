Três clubes europeus procuram Flamengo por Léo Pereira

Valencia, Sevilla e Porto têm interesse em contratar zagueiro ainda nesta janela, mas Rubro-Negro coloca 'freio' em negociações

Em grande destaque na temporada, o zagueiro Léo Pereira despertou o interesse do mercado internacional. Valencia, Sevilla e Porto procuraram informações sobre o zagueiro do Flamengo. O clube, entretanto, descartou negociação neste momento. A informação inicial é do “ge”.

Os clubes procuraram as informações sobre o jogador com os representantes e as condições para uma liberação ainda nesta janela de transferências. O Flamengo foi curto e informou que não quer negociar o zagueiro agora. Entretanto, as negociações pode acontecer em janelas posteriores.