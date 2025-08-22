Tolói está regularizado e pronto para fazer a estreia no São Paulo

Como está em recondicionamento físico, Rafael Tolói vai ficar fora da partida deste domingo, às 20h30, contra o Atlético-MG / Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira (22), o técnico Hernán Crespo ganhou mais uma opção para a sequência da temporada: o defensor Rafael Tolói. Recém-contratado, o nome do zagueiro já aparece no BID da CBF, e ele está livre para reestrear pelo Tricolor paulista. Tolói já treina com os novos companheiros no CT da Barra Funda. Após 12 anos, o atleta retorna ao time. Apesar disso, ele não deve estrear contra o Atlético-MG neste domingo (24), pelo Brasileirão, já que ainda passa por um processo de recondicionamento físico até ficar apto para entrar em campo. A última vez que atuou foi em 4 de maio, quando defendia a Atalanta, no Campeonato Italiano. A expectativa é que volte a jogar em até uma semana, provavelmente contra o Cruzeiro, no próximo sábado (30), fora de casa, ou diante do Botafogo, no Morumbis, no dia 13 de setembro.