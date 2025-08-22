Sorteio da Copa do Mundo 2026 já tem data para ocorrer

Em evento na Casa Branca, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que grupos serão conhecidos no dia 5 de dezembro

Já há data para o sorteio da Copa do Mundo de 2026. Segundo anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado nesta sexta-feira (22/8), o evento ocorrerá no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, às 13h (de Brasília).

A decisão foi anunciada em evento na Casa Branca e contou com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Trump, aliás, brincou sobre deixar o troféu no Salão Oval. Ele segurou a taça, mas Infantino rechaçou a ideia, informando-o que o troféu ficará com o próximo campeão do mundo.

O presidente da Fifa, então, presentou o estadunidense com um ingresso para a final do Mundial, marcado para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Esta será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções.

Serão, assim, 12 grupos com quatro equipes em cada, sendo que duas garantem vaga à segunda fase. Além dos dois melhores de cada chave, os oito melhores terceiros também avançam. O torneio, dessa forma, será em três grandes áreas: Costa Oeste, Costa Leste e Central. Além disso, México e Canadá também receberão o evento.