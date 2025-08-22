Só três brasileiros na luta pela Libertadores da América

Flamengo, Palmeiras e São Paulo terão desafios frente a times estrangeiros, enquanto Botafogo e Internacional ficaram merecidamente pelo caminho

O destaque das oitavas foi o Flamengo, o único a vencer os dois jogos da fase anterior. A equipe de Filipe Luís, aliás, passou com amplo domínio pelo Inter, num confronto entre times nacionais. Com atuações muito seguras no Maracanã e no Beira-Rio, fez 3 a 0 no placar agregado.

Três clubes brasileiros seguem na busca pela Glória Eterna. Flamengo, Palmeiras e São Paulo avançaram às quartas de final da Libertadores da América e agora terão desafios diante de equipes estrangeiras. Botafogo, Internacional e Fortaleza ficaram merecidamente pelo caminho.

O Palmeiras conseguiu um resultado espetacular no jogo de ida contra o Universitario, do Peru. Os comandados de Abel Ferreira golearam por 4 a 0, em Lima, e, na volta, no Allianz Parque, pouparam-se num 0 a 0 administrado com tranquilidade. Já o São Paulo sofreu contra o Atlético Nacional, da Colômbia, empatando os dois jogos e classificando-se nos pênaltis.

O Botafogo levou a vantagem do empate ao Equador para o duelo com a LDU, mas teve atuação desastrosa e perdeu por 2 a 0, sem apresentar resistência. O Fortaleza também não foi páreo para o Vélez Sarsfield e caiu pelo mesmo placar na Argentina.

Nas partidas pelas quartas, Flamengo e Palmeiras encaram Estudiantes e River Plate, da Argentina. O São Paulo mede forças com a LDU. Os três brasileiros entram como favoritos, mas precisam estar muito atentos para manter a sequência de seis títulos consecutivos do país. Afinal, bola e soberba não costumam ser boas companheiras nos gramados, principalmente na Libertadores.