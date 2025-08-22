Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo mira fim de um jejum de quase cinco anos contra Atlético-MG

São Paulo mira fim de um jejum de quase cinco anos contra Atlético-MG

Tricolor não vence o Galo por nenhuma competição desde 2020 e tenta encerrar tabu para manter crescente no Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a classificação assegurada para as quartas de final da Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (24/8), o time enfrenta o Atlético-MG, às 20h30, na tentativa de quebrar um jejum de vitórias que já dura quase cinco anos.

Afinal, a última vitória do Tricolor sobre o Galo aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020, no Morumbi. Na ocasião, Igor Gomes (hoje no adversário), Gabriel Sara e Jonas Toró marcaram na vitória por 3 a 0. Desde então, os clubes se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias do Atlético e seis empates. Além disso, também houve a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil de 2024, por 1 a 0 no placar agregado.

O último confronto entre as equipes neste ano, no dia 6 de abril, pela segunda rodada do Brasileirão, terminou em empate sem gols no Mineirão. O embate teve Rafael fazendo grande partida no gol são-paulino.

Contudo, o momento das duas equipes são distintas. Afinal, no Campeonato Brasileiro, sob comando de Hernán Crespo, o São Paulo mantém uma invencibilidade de sete rodadas, com cinco vitórias e dois empates, ocupando a sétima posição com 29 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, atravessa um momento complicado, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, cinco derrotas e um empate, e figura na décima primeira colocação com 24 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar