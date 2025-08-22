São Paulo mira fim de um jejum de quase cinco anos contra Atlético-MG

Com a classificação assegurada para as quartas de final da Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (24/8), o time enfrenta o Atlético-MG, às 20h30, na tentativa de quebrar um jejum de vitórias que já dura quase cinco anos.

Afinal, a última vitória do Tricolor sobre o Galo aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020, no Morumbi. Na ocasião, Igor Gomes (hoje no adversário), Gabriel Sara e Jonas Toró marcaram na vitória por 3 a 0. Desde então, os clubes se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias do Atlético e seis empates. Além disso, também houve a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil de 2024, por 1 a 0 no placar agregado.