São Paulo atinge objetivos no mercado e encerra contratações nesta janela

Tricolor contratou um zagueiro e um lateral-direito nos últimos dias e preencheu as lacunas abertas no plantel de Hernán Crespo

A necessidade de um zagueiro aumentou após a lesão muscular de Arboleda, no dia 6 de agosto. Já a busca por um lateral-direito era antiga, já que Hernán Crespo contava apenas com Cédric e o jovem Maik, de 20 anos, para a função.

O São Paulo atingiu seus dois principais objetivos na janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro. O clube anunciou a chegada de Rafael Tolói e encaminhou a contratação de Maílton, reforçando justamente as posições mais carentes do elenco: a zaga e a lateral direita. Assim, não deve mais fazer contratações nesta temporada.

A negociação por Tolói foi favorecida pelo fato de o jogador estar livre no mercado após deixar a Atalanta, da Itália. Experiente e identificado com o clube, ele se encaixava no perfil buscado pela diretoria. O São Paulo chegou a avançar em conversas por Igor Rabello, do Atlético Mineiro, mas o negócio não prosperou, o que abriu caminho para a volta do zagueiro

Enquanto isso, Maílton foi a solução encontrada para a lateral direita. O jogador estava emprestado à Chapecoense, mas pertencia ao Metalist, da Ucrânia. O clube ucraniano devia 800 mil dólares ao São Paulo pela compra de Paulinho Bóia e já havia sido punido pela Fifa, ficando impedido de registrar novos atletas. O Tricolor aproveitou a situação e aceitou liberar o valor da dívida em troca dos direitos do lateral.

Com essas movimentações, a diretoria considera o elenco fechado para a temporada. Em meio a dificuldades financeiras, o São Paulo não planeja realizar investimentos em novas contratações, privilegiando oportunidades sem custos de transferência.