São Paulo acerta renovação de contrato com Pablo Maia

Volante tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2027, mas clube decidiu estender o acordo até dezembro de 2029 / Crédito: Jogada 10

O São Paulo oficializou nesta sexta-feira (22/8) a renovação do contrato do volante Pablo Maia, de 23 anos, até 31 de dezembro de 2029. O vínculo anterior se encerraria em 2027, e a prorrogação reforça a aposta do Tricolor em um dos jogadores mais regulares da equipe nas últimas temporadas. “Estou muito feliz por renovar com o São Paulo, clube que é a minha casa e me formou como atleta e como pessoa. É um momento muito feliz para mim e para toda a minha família”, declarou o camisa 29, ao assinar o novo acordo, que também foi celebrado pela diretoria.

“É uma renovação que nos dá muita alegria. O Pablo tem o espírito guerreiro que essa camisa representa, é uma satisfação tê-lo com a gente por mais tempo. É um menino que merece coisas muito boas na vida”, afirmou o presidente Julio Casares. “O Pablo, além de um profissional exemplar, é um grande jogador. Estamos muito felizes, temos certeza que ele será um jogador fundamental nesta e nas próximas temporadas”, disse o diretor Carlos Belmonte. Pablo Maia consolidado no São Paulo Pablo Maia chegou ao São Paulo em 2017, aos 15 anos. Sua primeira oportunidade no time principal veio em 2021, quando o técnico Hernán Crespo o relacionou para uma partida contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Aliás, competição em que o São Paulo voltou a ser campeão após 16 anos. A promoção definitiva aconteceu em 2022, logo após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, o volante se consolidou como titular e acumulou conquistas importantes. Afinal, ele levantou o título da Copa do Brasil de 2023 e Supercopa Rei de 2024. Até aqui, soma 165 jogos, com oito gols e quatro assistências.