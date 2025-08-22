Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo acerta renovação de contrato com Pablo Maia

Volante tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2027, mas clube decidiu estender o acordo até dezembro de 2029
O São Paulo oficializou nesta sexta-feira (22/8) a renovação do contrato do volante Pablo Maia, de 23 anos, até 31 de dezembro de 2029. O vínculo anterior se encerraria em 2027, e a prorrogação reforça a aposta do Tricolor em um dos jogadores mais regulares da equipe nas últimas temporadas.

“Estou muito feliz por renovar com o São Paulo, clube que é a minha casa e me formou como atleta e como pessoa. É um momento muito feliz para mim e para toda a minha família”, declarou o camisa 29, ao assinar o novo acordo, que também foi celebrado pela diretoria.

“É uma renovação que nos dá muita alegria. O Pablo tem o espírito guerreiro que essa camisa representa, é uma satisfação tê-lo com a gente por mais tempo. É um menino que merece coisas muito boas na vida”, afirmou o presidente Julio Casares.

“O Pablo, além de um profissional exemplar, é um grande jogador. Estamos muito felizes, temos certeza que ele será um jogador fundamental nesta e nas próximas temporadas”, disse o diretor Carlos Belmonte.

Pablo Maia consolidado no São Paulo

Pablo Maia chegou ao São Paulo em 2017, aos 15 anos. Sua primeira oportunidade no time principal veio em 2021, quando o técnico Hernán Crespo o relacionou para uma partida contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Aliás, competição em que o São Paulo voltou a ser campeão após 16 anos.

A promoção definitiva aconteceu em 2022, logo após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, o volante se consolidou como titular e acumulou conquistas importantes. Afinal, ele levantou o título da Copa do Brasil de 2023 e Supercopa Rei de 2024. Até aqui, soma 165 jogos, com oito gols e quatro assistências.

Aliás, o bom desempenho no clube o levou à Seleção Brasileira, em abril de 2024. Pablo estreou em amistoso contra a Inglaterra, entrando no segundo tempo, e também esteve em campo no duelo diante da Espanha.

Com a renovação até 2029, o São Paulo garante a permanência de um de seus principais ativos técnicos e de mercado, fortalecendo o elenco para os próximos desafios nacionais e internacionais.

