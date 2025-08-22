Santos anuncia a contratação de Juan Pablo Vojvoda

Santos anuncia a contratação de Juan Pablo VojvodaTreinador assina contrato com o Peixe até o fim de 2026 e chega para ser o substituto de Cleber Xavier no clube
O Santos anunciou nesta sexta-feira (22/8), a contratação de Juan Pablo Vojvoda como seu novo técnico. O argentino de 50 anos assume o comando após a saída de Cleber Xavier, demitido no último domingo, logo depois da goleada para o Vasco por 6 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.
O vínculo do treinador com o Peixe vai até o fim de 2026. Junto dele chegam os auxiliares Nahuel Martinez e Gastón Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Vojvoda desembarca em Guarulhos neste sábado (23/8), vindo de Buenos Aires, e seguirá direto para Salvador no domingo (24/8), para acompanhar o confronto contra o Bahia. A viagem será feita em avião particular, ao lado do presidente Marcelo Teixeira e seu filho. No entanto, a estreia oficial do novo comandante está marcada para o dia 31 de agosto, diante do Fluminense, na Vila Belmiro.
Enquanto isso, Matheus Bachi, auxiliar que chegou junto de Cleber Xavier, comandará a equipe contra o Bahia. O profissional continuará integrado à comissão técnica mesmo após a troca de treinador.
Segundo a diretoria, o perfil de Vojvoda pesou na escolha. O argentino tem um perfil ponderado, equilibrado e adaptável à realidade financeira do clube, sem grandes exigências por reforços. A expectativa é que ele saiba trabalhar com um elenco enxuto e contribua para encontrar alternativas mais acessíveis no mercado.
A carreira de Vojvoda antes do Santos
Vojvoda iniciou a carreira como interino no Newell’s Old Boys e, em seguida, passou por Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, antes de chegar ao Unión La Calera, do Chile. Contudo, o destaque veio no Fortaleza, onde permaneceu de 2021 a 2025. No Leão do Pici, conquistou três edições do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024).