Roda de samba e Flamengo marcam inauguração do ‘Quintal do Zico’ em novo endereço no Rio

Choperia do maior ídolo rubro-negro encerrou suas atividades em Botafogo, Zona Sul, mas reabriu em outro ponto estratégico

O Quintal do Zico retomou, na última quinta-feira (21), suas atividades no Itaúna Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A choperia havia migrado para Zona Sul em maio, mais especificamente em Botafogo, mas o projeto só se manteve ativo por três meses antes de regressar ao ponto de partida.

A choperia chegou a Botafogo, na Rua Muniz Barreto, com uma proposta um pouco diferente e mais repaginada. Com forte apelo de memórias esportivas e um cardápio inédito, o ambiente exibia camisas, troféus e reportagens históricas envolvendo especialmente o Galinho de Quintino. Os pratos misturavam tradição de boteco com receitas elaboradas.