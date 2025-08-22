Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reforço do Cruzeiro revela conversa com goleiro do Botafogo antes de acerto

Luis Sinisterra estava no Bournemouth, da Inglaterra, e foi apresentado nesta sexta-feira (22)
Reforço do Cruzeiro, o atacante Luis Sinisterra foi apresentado nesta sexta-feira (22), na Toca da Raposa. O jogador colombiano, de 26 anos, estava no Bournemouth, da Inglaterra, e chegou ao Brasil sonhando alto. Afinal, ele tem o objetivo de retornar para a seleção colombiana e disputar a próxima Copa do Mundo.

“Claro que a Copa do Mundo é um objetivo que tenho a médio prazo. Para agora, quero chegar, adaptar-me da melhor maneira possível, estar com o time o quanto antes para jogar, me destacar e estar no Mundial com minha seleção. É um objetivo claro que tenho para o futuro”, disse o jogador em sua apresentação.

Revelado pelo Once Caldas, Sinisterra teve passagem de destaque pelo Feyenoord, da Holanda, onde disputou 113 jogos, marcou 35 gols e deu 28 assistências. O atacante chamou a atenção do Leeds United, onde atuou entre 2022 e 2024. Na temporada 2023/24, foi emprestado ao Bournemouth e, depois, contratado em definitivo. Contudo, sofreu com lesões e não conseguiu ter sequência.

Na última temporada, Sinisterra disputou apenas 14 jogos pelo Bournemouth. Ao todo, soma 37 jogos, três gols e uma assistência pelo clube — bem abaixo da expectativa e do desempenho por outros clubes em outras temporadas. Apesar da desconfiança sobre a condição física, o Cruzeiro está confiante que o colombiano, de 26 anos, está em condições de jogo.

Conversa com goleiro do Botafogo ajudou em acerto com Cruzeiro

Um velho conhecido acabou sendo peça-chave para o acerto de Sinisterra com o Cruzeiro. Afinal, o goleiro Neto, que acertou com o Botafogo também nesta janela de transferências, conversou com o atacante colombiano sobre a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Ele, portanto, ficou encantado e abraçou a oportunidade quando surgiu o interesse da Raposa.

“No dia que me informaram do interesse do Cruzeiro, o time jogava contra o Botafogo, na vitória por 2 a 0. Vimos juntos esse jogo, mas até ali não sabia que o Cruzeiro estava interessado em mim. Foi uma coincidência, e eu conversei com o Neto, que me disse o que pensava e que eu seria feliz, que é um clube sensacional. Foi algo que ajudou a vir aqui”, revelou.

Sinisterra atuou junto com Neto no Bournemouth, da Inglaterra. O goleiro defendeu o clube entre 2022 e 2025, mas na temporada 2024/25 esteve emprestado ao Arsenal, do mesmo país. O atacante, por sua vez, chegou ao clube em 2023, por empréstimo, e depois acabou contratado em definitivo.

Luis Sinisterra já está regularizado e teve o nome publicado no BID. Portanto, o atacante está à disposição do técnico Leonardo Jardim para estrear. Contudo, tendência é de que seja relacionado pela primeira vez a partir do jogo contra o Atlético, na próxima quarta-feira (27), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

