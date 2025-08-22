Reforço do Cruzeiro revela conversa com goleiro do Botafogo antes de acerto

Reforço do Cruzeiro, o atacante Luis Sinisterra foi apresentado nesta sexta-feira (22), na Toca da Raposa. O jogador colombiano, de 26 anos, estava no Bournemouth, da Inglaterra, e chegou ao Brasil sonhando alto. Afinal, ele tem o objetivo de retornar para a seleção colombiana e disputar a próxima Copa do Mundo.

“Claro que a Copa do Mundo é um objetivo que tenho a médio prazo. Para agora, quero chegar, adaptar-me da melhor maneira possível, estar com o time o quanto antes para jogar, me destacar e estar no Mundial com minha seleção. É um objetivo claro que tenho para o futuro”, disse o jogador em sua apresentação.

Revelado pelo Once Caldas, Sinisterra teve passagem de destaque pelo Feyenoord, da Holanda, onde disputou 113 jogos, marcou 35 gols e deu 28 assistências. O atacante chamou a atenção do Leeds United, onde atuou entre 2022 e 2024. Na temporada 2023/24, foi emprestado ao Bournemouth e, depois, contratado em definitivo. Contudo, sofreu com lesões e não conseguiu ter sequência. Na última temporada, Sinisterra disputou apenas 14 jogos pelo Bournemouth. Ao todo, soma 37 jogos, três gols e uma assistência pelo clube — bem abaixo da expectativa e do desempenho por outros clubes em outras temporadas. Apesar da desconfiança sobre a condição física, o Cruzeiro está confiante que o colombiano, de 26 anos, está em condições de jogo.

Conversa com goleiro do Botafogo ajudou em acerto com Cruzeiro Um velho conhecido acabou sendo peça-chave para o acerto de Sinisterra com o Cruzeiro. Afinal, o goleiro Neto, que acertou com o Botafogo também nesta janela de transferências, conversou com o atacante colombiano sobre a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Ele, portanto, ficou encantado e abraçou a oportunidade quando surgiu o interesse da Raposa. “No dia que me informaram do interesse do Cruzeiro, o time jogava contra o Botafogo, na vitória por 2 a 0. Vimos juntos esse jogo, mas até ali não sabia que o Cruzeiro estava interessado em mim. Foi uma coincidência, e eu conversei com o Neto, que me disse o que pensava e que eu seria feliz, que é um clube sensacional. Foi algo que ajudou a vir aqui”, revelou. Sinisterra atuou junto com Neto no Bournemouth, da Inglaterra. O goleiro defendeu o clube entre 2022 e 2025, mas na temporada 2024/25 esteve emprestado ao Arsenal, do mesmo país. O atacante, por sua vez, chegou ao clube em 2023, por empréstimo, e depois acabou contratado em definitivo.