Quais os desafios de Vojvoda e como ele pode recuperar o Santos de imediato

Treinador chega com o imediatismo de apagar fogo após resultados ruins e evitar um novo vexame na história do Peixe / Crédito: Jogada 10

O Santos anunciou nesta sexta-feira (22/8) a contratação de Juan Pablo Vojvoda como novo técnico. Aos 50 anos, o argentino desembarca em meio à turbulência. Afinal, o time vive um campeonato irregular, oscilando entre bons desempenhos individuais e a luta constante para se afastar da zona de rebaixamento. Mais do que um nome de mudança, Vojvoda chega com a missão de dar identidade e competitividade imediata a um elenco que tem peças de qualidade, mas ainda carece de constância coletiva.

Um treinador de ideias claras Vojvoda ganhou notoriedade no futebol brasileiro à frente do Fortaleza. Em quatro anos no clube nordestino, mostrou-se um técnico de convicções modernas e adaptabilidade rara. Montou equipes capazes de jogar em posse, mas também de acelerar transições, variando sistemas conforme a necessidade. Embora tenha ficado conhecido por usar, em alguns momentos, uma linha de cinco defensores, sua marca não é um esquema fixo, mas a capacidade de ajustar modelos sem perder agressividade. No Fortaleza, por exemplo, o treinador alternou entre 4-2-3-1, 4-4-2 e até mesmo blocos médios compactos, sempre valorizando a organização defensiva e a força pelos lados do campo. O encaixe no Santos atual No Santos, Vojvoda encontra um elenco que mistura experiência e juventude. Há lideranças como Neymar e Gil, além de jogadores diferentes como Rollheiser, Barreal e o goleiro Gabriel Brazão. O desafio será alinhar talentos individuais em um coletivo sólido. A tendência é que Vojvoda opte por uma base em 4-2-3-1, com dois volantes de equilíbrio (Arão ou Tomás Rincón e João Schmidt), pontas agressivos (Barreal, Guilherme ou Rollheiser) e Neymar centralizado, livre para flutuar na criação. Na referência, Tiquinho Soares deve ser a opção prioritária, pela capacidade de reter bola e dar profundidade.

Em cenários de maior dificuldade, especialmente fora de casa, o argentino pode lançar mão de um 4-4-2 mais compacto, aproximando Neymar do centroavante e apostando na recomposição forte dos extremos. O que Vojvoda pode mudar de imediato Organização defensiva: um dos grandes problemas recentes do Santos, que sofreu gols em erros de cobertura e bolas paradas. Vojvoda costuma dar prioridade ao ajuste das linhas antes de liberar liberdade ofensiva. Transições rápidas: jogadores como Barreal, Rollheiser e Guilherme podem ganhar protagonismo nos contra-ataques, modelo que o técnico utilizou com sucesso no Fortaleza.

Bolas paradas: fator muitas vezes negligenciado, mas que rendeu pontos preciosos a suas equipes anteriores. Zagueiros como João Basso e Luan Peres tendem a ser mais explorados ofensivamente. Gestão do elenco: Vojvoda tem histórico de rodar peças sem perder competitividade, algo importante em um grupo que convive com lesões e sobrecarga física. O desafio de Vojvoda no Brasileirão O contexto é desafiador. O Santos não entra em campo para lutar por títulos, mas sim para escapar do perigo da zona de rebaixamento. Para isso, precisa somar pontos rapidamente e transformar Vila Belmiro em fortaleza, enquanto fora de casa busca resultados pragmáticos.