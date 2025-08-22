Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Orlando Pride de Marta faz contratação mais cara da história do futebol feminino

Mexicana Lizbeth Jacqueline Ovalle, de 25 anos, troca o Tigres pelo time americano por 1,3 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) e assina até 2027
O Orlando Pride, das brasileiras Marta, Angelina, Rafaelle e Luana, fez a contratação mais cara da história do futebol feminino. Afinal, a atacante mexicana Lizbeth Jacqueline Ovalle, de 25 anos, trocou o Tigres pelo clube norte-americano por 1,3 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) e assinou contrato até 2027.

Antes dessa negociação, o recorde era da atacante canadense Olivia Smith, de 21 anos, que saiu do Liverpool para o Arsenal por 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7,4 milhões na cotação da época), em julho de 2025.

Completa o pódio das transferências mais caras da história do futebol feminino a zagueira americana Naomi Girma. Também em 2025, especificamente em janeiro, o Chelsea pagou 1,1 milhão ao San Diego Wave pela defensora.

Lista também tem brasileira

A lista também conta com a atacante zambiana Racheal Kundananji (do Madrid CFF para o Bay FC por 806 mil euros), em quarto lugar. No G5, também está  a zagueira brasileira Tarciane (do Houston Dash para o Lyon por 780 mil euros).

“Estamos profundamente comprometidos em construir equipes competitivas ano após ano, e esta contratação histórica é um reflexo desse foco. Jacquie é um talento de classe mundial e uma vencedora comprovada, e sua chegada a Orlando marca mais um passo em nossa jornada para posicionar o Pride entre os clubes de elite do futebol feminino global. Temos orgulho de liderar o caminho no investimento no futebol feminino, não apenas para o sucesso de hoje, mas para moldar o futuro do esporte para as próximas gerações”, afirmou o presidente do Orlando Pride Mark Wilf, ao site do clube americano.

Logo em seus primeiros anos entre os profissionais, Jaqueline Ovalle conquistou o Campeonato Sub-20 da Concacaf. Além disso, foi convocada pela primeira vez para a seleção principal. Por fim, em 2023, ganhou com o México a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

