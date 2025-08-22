Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo contratado da Globo ironiza John Textor após eliminação do Botafogo

Glorioso teve atuação irreconhecível no Equador em partida decisiva contra a LDU pelas oitavas da Libertadores
John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi um dos principais alvos de críticas após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores, nesta última quinta-feira (21). O principal motivo de reclamação foi a atuação irreconhecível do Glorioso, na altitude do estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. Os cariocas tiveram pouca inspiração e construíram poucas chances claras de marcar.

Assim, após a derrota por 2 a 0, Jorge Iggor, narrador ex-TNT Sports e que recentemente assinou com a Globo para o GE TV se posicionou através das redes sociais. Com tom irônico, definiu o rendimento do Alvinegro como indigente, felicitou John Textor e fez referências a uma declaração do norte-armericano no começo do ano.

“Atuação INDIGENTE do Botafogo. Parabéns ao John Textor. Mas tranquilo, a temporada começa em setembro”.

No primeiro mês deste ano, o dono da SAF do Botafogo reforçou que a temporada do Botafogo teria início somente em abril. Tal afirmação veio depois do Glorioso perder o título da Supercopa do Brasil para o arquirrival Flamengo. Inclusive, a alegação não teve repercussão positiva entre veículos de comunicação e os próprios torcedores.

Mesmo com a queda na Libertadores, o Botafogo segue vivo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O seu compromisso seguinte será exatamente na competição de pontos corridos. Assim, o Alvinegro que se encontra na quinta posição, com 29 pontos, enfrenta o Juventude, às 18h30, pela 21ª rodada, no Alfredo Jaconi, no próximo domingo (24). Já na competição mata-mata terá pela frente dois clássicos contra o Vasco pelas quartas de final.

Atitude defensiva causa frustração no Botafogo

Uma das situações que mais causou incômodo foi a formação titular com três volantes. No caso, com Marlon Freitas, Allan e Danilo. Tal situação, na verdade, voltou à tona, já que ganhou destaque no período em que o Alvinegro disputou o Mundial de Clubes.

Na oportunidade, o comandante da equipe era o português Renato Paiva, que está atualmente no Fortaleza. O treinador também decidiu utilizar três volantes no embate contra o Palmeiras pelas oitavas de final. O time carioca também sofreu um revés e se despediu do torneio. Assim, a atitude mais defensiva da equipe durante o campeonato desagradou a John Textor, que optou por demitir Renato Paiva.

