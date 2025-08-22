Novo contratado da Globo ironiza John Textor após eliminação do Botafogo

Glorioso teve atuação irreconhecível no Equador em partida decisiva contra a LDU pelas oitavas da Libertadores / Crédito: Jogada 10

John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi um dos principais alvos de críticas após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores, nesta última quinta-feira (21). O principal motivo de reclamação foi a atuação irreconhecível do Glorioso, na altitude do estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. Os cariocas tiveram pouca inspiração e construíram poucas chances claras de marcar. Assim, após a derrota por 2 a 0, Jorge Iggor, narrador ex-TNT Sports e que recentemente assinou com a Globo para o GE TV se posicionou através das redes sociais. Com tom irônico, definiu o rendimento do Alvinegro como indigente, felicitou John Textor e fez referências a uma declaração do norte-armericano no começo do ano.

“Atuação INDIGENTE do Botafogo. Parabéns ao John Textor. Mas tranquilo, a temporada começa em setembro”. No primeiro mês deste ano, o dono da SAF do Botafogo reforçou que a temporada do Botafogo teria início somente em abril. Tal afirmação veio depois do Glorioso perder o título da Supercopa do Brasil para o arquirrival Flamengo. Inclusive, a alegação não teve repercussão positiva entre veículos de comunicação e os próprios torcedores. Mesmo com a queda na Libertadores, o Botafogo segue vivo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O seu compromisso seguinte será exatamente na competição de pontos corridos. Assim, o Alvinegro que se encontra na quinta posição, com 29 pontos, enfrenta o Juventude, às 18h30, pela 21ª rodada, no Alfredo Jaconi, no próximo domingo (24). Já na competição mata-mata terá pela frente dois clássicos contra o Vasco pelas quartas de final.