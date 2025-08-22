Ney Franco dispara: ‘Dunga e Mano foram injustiçados’

Durante participação no programa Cara a Cara, do Canal Voz do Esporte, no YouTube, ele destacou que a Seleção Brasileira cometeu injustiças contra os dois treinadores.

O técnico Ney Franco é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Com passagens por clubes gigantes do país, além da Seleção de base, o comandante relembrou duas situações especiais: as injustiças cometidas com Dunga e Mano Menezes.

“Eu acho que temos dois treinadores brasileiros muito injustiçados, um deles foi o Dunga. Acho que ele merecia, por exemplo, a mesma oportunidade que o Tite teve. Aliás, o Tite teve a oportunidade merecidamente, mas o Dunga merecia começar a remontagem a Copa do Mundo de 2014. Então acho que merecia pelo histórico como jogador. Também pela postura do Dunga, da liderança que tem, de conhecimento que tem interno dentro de uma CBF. Ele é acostumado com esse tipo de pressão”, disse Ney Franco, antes de citar o exemplo de Mano Menezes.

“E acho que o outro é o Mano Menezes. Ele pegou a Seleção Brasileira em momento de questionamento, saiu o Dunga e começou novo ciclo e a primeira parte do trabalho do Mano foi muito boa. Ele que convocou o Neymar e o Lucas e levou os dois para uma Copa América, depois convocou o Oscar. Acho que foram dois momentos da Seleção. O Neymar em 2010 não sei se estava preparado para assumir a Seleção Brasileira. Acho que poderia ter ido para pegar experiência”, finalizou.

