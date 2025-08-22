Murilo classifica atuação do Palmeiras como ‘inteligente’ após empate na Libertadores

Ao contrário do restante da competição, o Alviverde perdeu o 100% de aproveitamento e empatou pela primeira vez na competição. O zagueiro Murilo admitiu que a equipe começou o jogo abaixo do esperado, mas que conseguiu trabalhar bem com a vantagem e fez um jogo inteligente.

O Palmeiras já tinha uma grande vantagem, e confirmou a sua classificação. Na noite desta quinta-feira (21), o Verdão empatou sem gols com o Universitario e carimbou seu passaporte para as quartas de final da Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Acho que a gente não começou tão bem como a gente queria. A gente tinha programado para fazer uns 15 minutos bem intensos, em cima deles, e não aconteceu. Mas, como a gente estava com a vantagem, acredito que a gente fez um jogo inteligente, sem expor muito, sem dar muito espaço para eles. Agradecer ao Weverton que fez uma grande defesa e, sem dúvida nenhuma, a nossa equipe foi bem consistente”, afirmou, em entrevista à ESPN.

Para a partida, o Palmeiras atuou em uma formação com três zagueiros, diferente de outras partidas. Entretanto, Murilo explicou Abel Ferreira varia o esquema nos treinamentos, deixando os defensores preparados, e celebrou o fato da equipe não levar gol.

“A gente já está acostumado, o professor sempre varia ali, a gente está sempre preparado para o que ele colocar ali. Graças a Deus a gente fez mais uma boa atuação, sem tomar gol, que a gente sempre procura, com a classificação, para a gente ir para essas quartas muito forte”, pontuou.