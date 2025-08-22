Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Murilo classifica atuação do Palmeiras como ‘inteligente’ após empate na Libertadores

Defensor admitiu que o time começou o jogo abaixo do esperado,
O Palmeiras já tinha uma grande vantagem, e confirmou a sua classificação. Na noite desta quinta-feira (21), o Verdão empatou sem gols com o Universitario e carimbou seu passaporte para as quartas de final da Libertadores.

Ao contrário do restante da competição, o Alviverde perdeu o 100% de aproveitamento e empatou pela primeira vez na competição. O zagueiro Murilo admitiu que a equipe começou o jogo abaixo do esperado, mas que conseguiu trabalhar bem com a vantagem e fez um jogo inteligente.

“Acho que a gente não começou tão bem como a gente queria. A gente tinha programado para fazer uns 15 minutos bem intensos, em cima deles, e não aconteceu. Mas, como a gente estava com a vantagem, acredito que a gente fez um jogo inteligente, sem expor muito, sem dar muito espaço para eles. Agradecer ao Weverton que fez uma grande defesa e, sem dúvida nenhuma, a nossa equipe foi bem consistente”, afirmou, em entrevista à ESPN.

Para a partida, o Palmeiras atuou em uma formação com três zagueiros, diferente de outras partidas. Entretanto, Murilo explicou Abel Ferreira varia o esquema nos treinamentos, deixando os defensores preparados, e celebrou o fato da equipe não levar gol.

“A gente já está acostumado, o professor sempre varia ali, a gente está sempre preparado para o que ele colocar ali. Graças a Deus a gente fez mais uma boa atuação, sem tomar gol, que a gente sempre procura, com a classificação, para a gente ir para essas quartas muito forte”, pontuou.

