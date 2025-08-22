Memphis treina com bola e evolui em recuperação no Corinthians

Holandês ainda realiza atividades separadas do restante do elenco e não deve ficar à disposição para os próximos jogos do Timão / Crédito: Jogada 10

O atacante Memphis Depay deu um passo importante em sua recuperação. Nesta sexta-feira (22), o holandês realizou trabalhos com bola dentro de campo durante o treino do Corinthians. O jogador se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Memphis ainda realiza atividades separadas do restante do elenco. Os trabalhos individualizados são realizados com o acompanhamento do departamento de fisioterapia do clube. A expectativa do Timão é que o jogador faça, gradativamente, trabalhos mais intensos nos próximos dias.