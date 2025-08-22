Match perfeito? Vegetti tem número imponente em casa

Atacante é o maior artilheiro do Brasileirão em jogos como mandante desde que chegou, em 2023; outro número impressiona; saiba qual / Crédito: Jogada 10

Por mais que viva um momento conturbado em sua relação com a torcida do Vasco, o atacante Vegetti tem números imponentes desde que chegou ao Cruz-Maltino. Afinal, 19 de seus 32 gols em três edições do Brasileirão saíram quando o Gigante da Colina atuava como mandante. Dessa forma, de acordo com levantamento feito pelo aplicativo “R10 Score”, o Pirata é o principal jogador do Brasil nesse quesito. Ele supera Pedro, do Flamengo, que tem 17 gols como mandante desde agosto de 2023 – data em que o argentino chegou ao Vasco. Em terceiro na lista vem Yuri Alberto, do Corinthians, com 15. Assim, o Gigante da Colina se escora nesse número para acreditar que Vegetti pode sair da má fase que vive.

LEIA MAIS: Vasco encaminha contratação de Matheus França, do Crystal Palace A principal discussão da torcida vascaína atualmente se dá acerca da participação, ou não, do craque argentino. Isso porque a equipe encerrou um longo jejum de vitórias no Brasileirão ao golear o Santos por 6 a 0, no último domingo (17/8), logo em partida em que Vegetti estava suspenso. Ao voltar ao time, a atuação contra o Juventude foi abaixo do rendimento, com a equipe de Fernando Diniz perdendo por 2 a 0, na última quarta (20/8). E, neste domingo (24/8), o atacante poderá voltar a marcar em casa, algo já rotineiro para o jogador. 16 dos 19 gols citados foram em jogos em São Januário, palco do duelo contra o Corinthians, pela 21ª rodada do Brasileirão. Os outros três, afinal, foram em clássicos no Maracanã e Nilton Santos. Só Messi supera Vegetti

Além disso, Vegetti tem outro número avassalador pelo Gigante da Colina. Com 22 gols na temporada, ele é o segundo argentino com mais gols no mundo em 2025. O primeiro nesta lista? Simplesmente Lionel Messi, do Inter Miami. Assim, de acordo com levantamento feito pelo “Bolavip Brasil”, Vegetti supera nomes consagrados como Julián Álvarez, do Atlético de Madrid (20 gols), e Lautaro Martínez, da Inter (17 gols). Germán Cano, do Fluminense, vem em quinto na lista, com 19, enquanto Flaco López, do Palmeiras, surge em oitavo, com 15. Confira a lista de argentinos com mais gols no mundo em 2025 1 – Lionel Messi (Inter Miami, EUA) – 25 gols

2 – Pablo Vegetti (Vasco) – 22 gols 3 – Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP) – 20 gols 4 – Germán Berterame (Monterrey, MEX) – 20 gols

5 – Germán Cano (Fluminense) – 19 gols 6 – Maravilla Martínez (Racing, ARG) – 18 gols 7 – Lautaro Martínez (Internazionale, ITA) – 17 gols