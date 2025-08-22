Mano prepara Grêmio sem improvisações e com nova formação no meio de campo

Marcos Rocha deve assumir a titularidade na lateral direita do Imortal. Cuéllar e Alex Santana provavelmente substituirão Villasanti e Dodi / Crédito: Jogada 10

A postura ativa do Grêmio no mercado e as contratações de reforços com certa urgência já prometem surtir efeito. Afinal, a expectativa é de que a partir do duelo contra o Ceará, neste sábado (23), não sejam necessárias mais improvisações na equipe inicial. A ausência de peças também obrigará o comandante a escalar uma nova dupla de volantes titular. Recém-chegado ao clube, Marcos Rocha deve passar a ser o dono da lateral direita. Ele passou a integrar o elenco do Tricolor gaúcho nesta semana e já apresenta condições físicas ideais para estrear como titular. Afinal, estava participando normalmente dos treinos com os demais companheiros de Palmeiras, seu antigo clube.

Por sinal, a última vez que entrou em campo foi no começo do mês, no empate entre o Alviverde e o Vitória. A sua utilização entre os 11 iniciais também se explica pelos desfalques de João Lucas e João Pedro, outros dois laterais-direitos no grupo. O primeiro retornou ao departamento médico por sofrer novamente uma lesão muscular no primeiro jogo depois de receber o aval para atuar. Já o segundo está em reta final de recuperação de uma fratura na tíbia da perna esquerda. Ele já recebeu a liberação para retornar aos treinamentos, mas ainda precisa aprimorar sua parte física. Indefinição no meio de campo do Grêmio A principal dúvida para escalar o time titular é o meio de campo. Mano Menezes terá que modificar a dupla de volantes, já que Villasanti e Dodi não estarão disponíveis. O primeiro teve contusões graves no joelho esquerdo e tem retorno previsto somente na próxima temporada. Já o segundo cumprirá suspensão.