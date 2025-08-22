Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir, escalações e arbitragem

Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir, escalações e arbitragemTimes fazem suas estreias no Campeonato Alemão 2025/26
As emoções do Campeonato Alemão estão de volta. Neste sábado (23), Leverkusen e Hoffenheim se enfrentam às 10h30 (de Brasília), na BayArena, em partida válida pela 1ª rodada da Bundesliga 2025/26.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube), Disney+ (streaming) e OneFootball (streaming).
Como chega o Leverkusen
O Leverkusen chega embalado após golear o modesto Sonnenhof Grossaspach por 4 a 0, fora de casa, na Copa da Alemanha. Além disso, a equipe terá o apoio de seus torcedores na BayArena e aparece como grande favorito para conquistar a vitória.
Ao mesmo tempo, o técnico Erik ten Hag poderá contar com nomes importantes no elenco como Patrik Schick, Nathan Tella e Alejandro Grimaldo.
Como chega o Hoffenheim
Por outro lado, o tradicional Hoffenheim também vem de uma goleada na Copa da Alemanha, onde venceu o Hansa Rostock por 4 a 0, fora de casa. Dessa maneira, a equipe tenta surpreender o Leverkusen na BayArena e começar a Bundesliga com o pé direito.
Além disso, o grande objetivo do clube nesta temporada é melhorar o desempenho de 2024/25, quando o Hoffenheim ficou somente na 15ª posição e precisou disputar o playoff de rebaixamento do Campeonato Alemão.
LEVERKUSEN X HOFFEINHEIM
1ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26
Data-Hora: sábado, 23/08/2025, às 10h30 (de Brasília).
Local: BayArena, em Leverkusen (ALE).
LEVERKUSEN: Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Piero Hincapié, Arthur Augusto, Aleix García, Robert Andrich, Nathan Tella, Amine Adli, Patrik Schick, Ibrahim Maza. Técnico: Erik Tem Hag.
HOFFENHEIM: Oliver Baumann, Robin Hranác, Koki Machida, Bernardo Júnior, Vladimír Coufal, Wouter Burger, Leon Avdullahu, Bazoumana Touré, Andrej Kramaric, Tim Lemperle, Fisnik Asllani. Técnico: Christian Ilzer.
Árbitro: Daniel Siebert (ALE).