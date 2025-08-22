Internacional dá prazo de dois jogos para Roger emplacar reação no ano

Colorado avalia internamente que houve uma queda de desempenho em nível coletivo e ausência de alternativas nos jogos decisivos de copas / Crédito: Jogada 10

O discurso público do Internacional é de manutenção do técnico Roger Machado no cargo. O profissional tem contrato até o final do ano que vem, mas internamente passou a sofrer com forte pressão pelas eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, o Colorado estabeleceu que uma melhora considerável na performance nos dois próximos jogos do Brasileirão contra Cruzeiro e Fortaleza são cruciais para que o treinador siga no comando. Em um contexto interno, a diretoria do Inter considera que a equipe sofreu um declínio em sua performance a partir da queda na Copa do Brasil. Na oportunidade, os gaúchos foram superados pelo Fluminense, que estava em fase de irregularidade. Já a eliminação na Libertadores contra o Flamengo, que tem uma maior capacidade financeira, a ausência de alternativas técnicas e táticas causou irritação entre os conselheiros e os dirigentes mais influentes do clube.

Apesar do revés para o Flamengo, o terceiro consecutivo, o presidente Alessandro Barcellos mantém o apoio à atual comissão técnica. Entretanto, estabeleceu os dois próximos embates no Brasileirão como limite para uma resposta positiva. Sequência decisiva para o Internacional O Internacional vai a Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro, no Mineirão, às 18h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (23). Na sequência, enfrentará o Leão do Pici, na rodada seguinte do torneio, no Beira-Rio, no outro domingo (31/08). Estes serão os dois últimos jogos antes da paralisação no calendário por conta da data Fifa de setembro. A análise é de que o Cruzeiro representa um oponente indigesto pela sua campanha de destaque no Brasileirão, na briga pelo título. Apesar disso, a expectativa é de que o Colorado dê início a uma melhora na parte anímica. Por isso, o duelo contra o Fortaleza pode ser primordial.