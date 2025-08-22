Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional dá prazo de dois jogos para Roger emplacar reação no ano

Colorado avalia internamente que houve uma queda de desempenho em nível coletivo e ausência de alternativas nos jogos decisivos de copas
O discurso público do Internacional é de manutenção do técnico Roger Machado no cargo. O profissional tem contrato até o final do ano que vem, mas internamente passou a sofrer com forte pressão pelas eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, o Colorado estabeleceu que uma melhora considerável na performance nos dois próximos jogos do Brasileirão contra Cruzeiro e Fortaleza são cruciais para que o treinador siga no comando.

Em um contexto interno, a diretoria do Inter considera que a equipe sofreu um declínio em sua performance a partir da queda na Copa do Brasil. Na oportunidade, os gaúchos foram superados pelo Fluminense, que estava em fase de irregularidade. Já a eliminação na Libertadores contra o Flamengo, que tem uma maior capacidade financeira, a ausência de alternativas técnicas e táticas causou irritação entre os conselheiros e os dirigentes mais influentes do clube.

Apesar do revés para o Flamengo, o terceiro consecutivo, o presidente Alessandro Barcellos mantém o apoio à atual comissão técnica. Entretanto, estabeleceu os dois próximos embates no Brasileirão como limite para uma resposta positiva.

Sequência decisiva para o Internacional

O Internacional vai a Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro, no Mineirão, às 18h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (23). Na sequência, enfrentará o Leão do Pici, na rodada seguinte do torneio, no Beira-Rio, no outro domingo (31/08). Estes serão os dois últimos jogos antes da paralisação no calendário por conta da data Fifa de setembro.

A análise é de que o Cruzeiro representa um oponente indigesto pela sua campanha de destaque no Brasileirão, na briga pelo título. Apesar disso, a expectativa é de que o Colorado dê início a uma melhora na parte anímica. Por isso, o duelo contra o Fortaleza pode ser primordial.

Inter e Roger Machado acertaram a extensão contratual em abril deste ano, com a ampliação do término do vínculo até o fim de 2026, ou seja, por mais um ano. Por sinal, com uma valorização salarial. O contexto é visto como favorável para os gaúchos terem êxito em engatar uma reação, já que focará apenas no Campeonato Brasileiro. Além disso, passa a ter um período maior para treinamentos e descanso dos atletas.

