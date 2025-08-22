Independiente ignorou plano que pedia policiamento para setor visitante

Independiente ignorou plano que pedia policiamento para setor visitanteUm relatório de segurança da Conmebol apontou risco de confrontos no setor reservado aos torcedores da Universidad Católica
Um relatório de segurança da Conmebol, divulgado na véspera da partida entre Independiente e Universidad de Chile pela Copa Sul-Americana, apontava risco de confrontos no setor reservado aos torcedores chilenos no estádio Libertadores da América. O plano recomendava reforço policial ou segurança privada, mas a organização local desconsiderou as orientações.
Durante a reunião preparatória, estava previsto que a área destinada à torcida visitante ficasse vazia. Porém, o Independiente argumentou que já havia vendido ingressos para aquele espaço. Com o setor ocupado e sem a presença de agentes de segurança, a partida, realizada em 20 de agosto, transformou-se em palco de violência logo no início do segundo tempo.
O confronto escalou rapidamente: torcedores da Universidad de Chile atiraram objetos e partes da arquibancada nos argentinos. A polícia chegou a ser acionada, mas recusou contato com o setor comprometido em três ocasiões. A situação só se agravou quando adeptos do Independiente invadiram a área adversária, com cenas de agressão física, desnudamento e, em alguns casos, saltos desesperados das arquibancadas.
O árbitro suspendeu o jogo por 20 minutos na tentativa de retomar a ordem. Contudo, a Conmebol cancelou oficialmente o confronto por falta de condições mínimas de segurança. A entidade encaminhou o relatório com as falhas de segurança à sua Unidade Disciplinar, que analisará o documento para definir as punições aos clubes envolvidos.
