Independiente ignorou plano que pedia policiamento para setor visitante

Um relatório de segurança da Conmebol apontou risco de confrontos no setor reservado aos torcedores da Universidad Católica / Crédito: Jogada 10

Um relatório de segurança da Conmebol, divulgado na véspera da partida entre Independiente e Universidad de Chile pela Copa Sul-Americana, apontava risco de confrontos no setor reservado aos torcedores chilenos no estádio Libertadores da América. O plano recomendava reforço policial ou segurança privada, mas a organização local desconsiderou as orientações. Durante a reunião preparatória, estava previsto que a área destinada à torcida visitante ficasse vazia. Porém, o Independiente argumentou que já havia vendido ingressos para aquele espaço. Com o setor ocupado e sem a presença de agentes de segurança, a partida, realizada em 20 de agosto, transformou-se em palco de violência logo no início do segundo tempo.