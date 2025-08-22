Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Imprensa internacional repercute eliminação do Botafogo na Libertadores: 'Fracasso de Davide'

Imprensa internacional repercute eliminação do Botafogo na Libertadores: ‘Fracasso de Davide’

Alvinegro perde por 2 a 0 para a LDU, do Equador, em Quito, dá adeus ao torneio continental e vê trabalho de Ancelotti ser criticado por jornal
Atual campeão da Libertadores, o Botafogo não conseguiu defender o título. Afinal, a equipe carioca perdeu por 2 a 0 para a LDU, do Equador, em Quito, e deu adeus ao torneio continental. Diante da eliminação, a imprensa internacional repercutiu o momento do técnico Davide Ancelotti em seu primeiro trabalho à frente do Glorioso.

“Fracasso retumbante de Davide. Liga de Quito virou em casa contra o Botafogo e atual campeão se despede da Libertadores” , publicou o “As”, da Espanha.

“Os atuais campeões do torneio foram eliminados nas oitavas de final, muito cedo, e com um desempenho preocupante. O time não reagiu e mal conseguiu reagir quando perdeu a eliminatória”, completou o diário espanhol.

Além disso,  o diário “Olé”, da Argentina, também destacou a recuperação da LDU, que havia perdido por 1 a 0 na ida, no confronto. “Liga de Quito virou o confronto contra o Botafogo e está nas quartas da Libertadores”, publicou o jornal.

Um detalhe chamou a atenção da torcida, visto que Davide utilizou três volantes, um esquema que incomodou Textor nos tempos de Renato Paiva. Na ocasião, o empresário criticou o técnico português por utilizar tal configuração no Mundial de Clubes, sobretudo no duelo com o Palmeiras.

Sem ter a Libertadores no caminho, o Botafogo segue no Brasileirão, já com chances remotas de título por estar distante do líder Flamengo. Além disso, mede forças com o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil.

