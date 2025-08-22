Goiás x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragemPara voltar à liderança, Esmeraldino recebe o Coelho, que luta contra o Z4 e pode ter a estreia do 'Boi Bandido', ex-Goiás, na Serrinha
A 23ª rodada da Série B apresenta um confronto de extremos neste sábado (23). O Goiás recebe o América-MG às 18h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. A partida coloca frente a frente uma equipe que briga pelo título contra um adversário que luta desesperadamente para não entrar na zona de rebaixamento.
O duelo é crucial para os dois times. O Goiás, que perdeu a liderança na última rodada, precisa da vitória em casa para tentar retomar a ponta da tabela. Já o América-MG, que está fora do Z4 apenas pelos critérios de desempate, sabe que qualquer ponto conquistado fora de casa é fundamental para sua sobrevivência na competição.
Onde assistir
O Disney+ transmite a partida ao vivo.
Como chega o Goiás
O Goiás chega para a partida pressionado e buscando uma reabilitação imediata. A equipe Esmeraldina vem de um resultado muito doloroso: uma derrota no clássico contra o Vila Nova. O tropeço, aliás, custou ao time a liderança do campeonato. Portanto, o jogo em casa é visto como a oportunidade perfeita para dar uma resposta e voltar a vencer.
O técnico Vagner Mancini promete fazer muitas mudanças na equipe. A boa notícia é o retorno do volante Juninho, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o atacante Anselmo Ramon está suspenso e é desfalque certo. Com isso, Arthur Caíke deve ganhar uma vaga no ataque, e o time terá uma nova configuração tática para o confronto.
Como chega o América-MG
O América-MG chega a Goiânia em uma situação muito delicada na tabela. A equipe inicia a rodada fora da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols. O time, que vem de um empate fora de casa contra o Amazonas, está sob o comando do técnico Alberto Valentim, que fará apenas seu segundo jogo no clube.
Para esta partida, a equipe terá novidades importantes. O goleiro Cássio fará sua estreia como titular, após a venda de Matheus Mendes. Além disso, o atacante Aloísio “Boi Bandido”, que recentemente rescindiu com o próprio Goiás, pode reestrear pelo time mineiro justamente contra seu ex-clube, adicionando um tempero especial ao jogo.
Série B do Brasileiro – 23ª rodada
Data e hora: 23/08/2025 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)
GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lillean Lepo; Juninho, Rafael Gava (Marcão) e Moraes; Jajá, Arthur Caíke e Wellington Rato. Técnico: Vagner Mancini.
AMÉRICA-MG: Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Júlio César; Maguinho, Miquéias, Miguelito, Yago Souza e Paulinho; Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.
Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)
Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
