Goiás x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Para voltar à liderança, Esmeraldino recebe o Coelho, que luta contra o Z4 e pode ter a estreia do 'Boi Bandido', ex-Goiás, na Serrinha / Crédito: Jogada 10

A 23ª rodada da Série B apresenta um confronto de extremos neste sábado (23). O Goiás recebe o América-MG às 18h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. A partida coloca frente a frente uma equipe que briga pelo título contra um adversário que luta desesperadamente para não entrar na zona de rebaixamento. O duelo é crucial para os dois times. O Goiás, que perdeu a liderança na última rodada, precisa da vitória em casa para tentar retomar a ponta da tabela. Já o América-MG, que está fora do Z4 apenas pelos critérios de desempate, sabe que qualquer ponto conquistado fora de casa é fundamental para sua sobrevivência na competição.

Onde assistir O Disney+ transmite a partida ao vivo. Como chega o Goiás O Goiás chega para a partida pressionado e buscando uma reabilitação imediata. A equipe Esmeraldina vem de um resultado muito doloroso: uma derrota no clássico contra o Vila Nova. O tropeço, aliás, custou ao time a liderança do campeonato. Portanto, o jogo em casa é visto como a oportunidade perfeita para dar uma resposta e voltar a vencer. O técnico Vagner Mancini promete fazer muitas mudanças na equipe. A boa notícia é o retorno do volante Juninho, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o atacante Anselmo Ramon está suspenso e é desfalque certo. Com isso, Arthur Caíke deve ganhar uma vaga no ataque, e o time terá uma nova configuração tática para o confronto. Como chega o América-MG O América-MG chega a Goiânia em uma situação muito delicada na tabela. A equipe inicia a rodada fora da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols. O time, que vem de um empate fora de casa contra o Amazonas, está sob o comando do técnico Alberto Valentim, que fará apenas seu segundo jogo no clube.