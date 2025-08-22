Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense se aproxima de esvaziar departamento médico antes da Data Fifa

Nonato, Soteldo, Otávio, Thiago Silva, Ignácio e Cano já treinam com o restante do elenco e devem pintar entre os relacionados em breve
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

O Fluminense está bem próximo de superar uma série de baixas por lesões. Afinal, a equipe carioca se aproxima de esvaziar o departamento médico e ter seis reforços para alguns dos três jogos que antecedem a Data Fifa de setembro. A informação é do portal “ge”.

Isso porque Nonato, Soteldo, Otávio, Thiago Silva, Ignácio e Cano já treinam com o restante do elenco e devem pintar entre os relacionados em breve. Gabriel Fuentes, por sua vez, esteve à disposição no jogo contra o América de Cali, na última terça-feira (19).

Antes da Data Fifa, que ocorre entre os dias 1 a 9 de setembro, o Tricolor terá pela frente três partidas. Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. Bahia, em Salvador, pela Copa do Brasil, e Santos, na Vila Belmiro, novamente pelo Brasileirão.

Além disso, o comandante tricolor poderá ter as presenças de Santi Moreno e Igor Rabello, visto que ambos apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Por outro lado, o zagueiro só poderá estar em campo pelo Brasileirão, visto que já disputou a Copa do Brasil e a Sul-Americana com a camisa do Galo.

Esvaziar o Departamento Médico

Nonato não entra em campo desde o dia 9 de agosto, no empate em 3 a 3 com o Bahia, após sofrer com uma inflamação no tendão flexor da coxa esquerda, mas deve estar à disposição contra o Massa Bruta.

Soteldo, por sua vez, teve uma lesão na coxa direita no dia 30 de julho e voltou a treinar nesta semana. Já Otávio não atua desde 16 de março, no empate sem gols com o Flamengo, pela final do Carioca. Na ocasião, o volante rompeu o tendão de Aquiles e só agora voltou a treinar com o restante do elenco.

O setor em que Renato Gaúcho teve mais problemas foi o defensivo. Afinal, Ignácio teve uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito no revés para o Palmeiras, no Maracanã. Thiago Silva não entra em campo desde o dia 2 de agosto, na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, pois contundiu a posterior da coxa direita.

Por fim, Germán Cano sofreu uma entorse (leve) no joelho direito na vitória sobre o Fortaleza, no dia 16 de agosto, e ficou de fora do jogo de volta contra o América de Cali, pela Sul-Americana.

Tags

Fluminense

