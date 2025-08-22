Fluminense se aproxima de esvaziar departamento médico antes da Data Fifa

Soteldo, por sua vez, teve uma lesão na coxa direita no dia 30 de julho e voltou a treinar nesta semana. Já Otávio não atua desde 16 de março, no empate sem gols com o Flamengo, pela final do Carioca. Na ocasião, o volante rompeu o tendão de Aquiles e só agora voltou a treinar com o restante do elenco.

O setor em que Renato Gaúcho teve mais problemas foi o defensivo. Afinal, Ignácio teve uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito no revés para o Palmeiras, no Maracanã. Thiago Silva não entra em campo desde o dia 2 de agosto, na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, pois contundiu a posterior da coxa direita.

Por fim, Germán Cano sofreu uma entorse (leve) no joelho direito na vitória sobre o Fortaleza, no dia 16 de agosto, e ficou de fora do jogo de volta contra o América de Cali, pela Sul-Americana.