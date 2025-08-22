Fluminense recusa mais uma investida do Betis, da Espanha, por Facundo Bernal

Empresário do atleta está no exterior na tentativa de aumentar a proposta, mas Tricolor rechaça qualquer possibilidade de saída neste momento / Crédito: Jogada 10

O Real Betis, da Espanha, insiste na contratação do volante Facundo Bernal, do Fluminense, e fez uma nova consulta nos últimos dias. No entanto, o Tricolor fez questão de deixar claro que não pretende negociar o uruguaio no momento e conta com o atleta no restante da temporada. A informação é do portal “ge”. De acordo com a publicação do “Ovacion”, do Uruguai, o clube espanhol fez uma sondagem no valor de cerca de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) pelo jogador, de 21 anos. Contudo, antes mesmo da proposta chegar à mesa, o Tricolor rechaçou qualquer possibilidade.