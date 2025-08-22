Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense recusa mais uma investida do Betis, da Espanha, por Facundo Bernal

Empresário do atleta está no exterior na tentativa de aumentar a proposta, mas Tricolor rechaça qualquer possibilidade de saída neste momento
O Real Betis, da Espanha, insiste na contratação do volante Facundo Bernal, do Fluminense, e fez uma nova consulta nos últimos dias. No entanto, o Tricolor fez questão de deixar claro que não pretende negociar o uruguaio no momento e conta com o atleta no restante da temporada. A informação é do portal “ge”.

De acordo com a publicação do “Ovacion”, do Uruguai, o clube espanhol fez uma sondagem no valor de cerca de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) pelo jogador, de 21 anos. Contudo, antes mesmo da proposta chegar à mesa, o Tricolor rechaçou qualquer possibilidade.

No momento, o empresário de Bernal está na Espanha e tenta encontrar mercado para o atleta. Por outro lado, o volante tem participado normalmente das atividades no CT Carlos Castilho.

A tendência é que ele não force a saída do clube e essa manifestação seja apenas uma busca do empresário por propostas do exterior. Além disso, o técnico Renato Gaúcho conta com o atleta, que é uma das opções para a trinca de volantes que tem utilizado no meio de campo.

Vale lembrar que o uruguaio está no Fluminense desde o ano passado e tem contrato até 2028. Na ocasião, o clube  pagou 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atual camisa 5.

