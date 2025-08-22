Fluminense anuncia a contratação do zagueiro Igor Rabello, que já está regularizado

Defensor, que defendia as cores do Atlético-MG, já aparece no Boletim Diário (BID) da CBF e assina contrato em definitivo até o fim de 2027 / Crédito: Jogada 10

O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira (22), a contratação do zagueiro Igor Rabello. Assim, o defensor, de 30 anos, que defendia as cores do Atlético-MG, já se apresentou ao CT Carlos Castilho para assinar contrato até o fim de 2027. O nome do atleta já está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e ele está à disposição do técnico Renato Gaúcho. “Estou muito feliz de poder estar de volta. Vivi minha infância toda na base e no futsal do Fluminense. Então estou vindo realizar um sonho mesmo, que não pude realizar lá atrás, que é jogar profissionalmente por esse clube. Eu estou muito feliz, minha família toda está muito feliz. Espero poder dar muitas alegrias para o torcedor tricolor”, disse o jogador em entrevista exclusiva à FluTV.

Na disputa pela contratação, o Flu apresentou uma proposta salarial superior à dos adversários (São Paulo e Fortaleza). Além disso, pesou a favor do clube, que o zagueiro passou pelas divisões de base do Tricolor antes de iniciar sua carreira profissional pelo arquirrival, Botafogo. Passagem por Xerém O atleta chegou ao clube carioca quando ainda tinha nove anos, em 2004. Ele passou, de forma inicial, por uma peneira e representou o Tricolor, primeiramente, no futsal. Curiosamente, ainda não atuava como defensor, mas sim como centroavante da equipe e até fazia seus gols. Mas logo recebeu o convite para se transferir para o campo, no ano seguinte. Durante a transição, passou a ser zagueiro em virtude de sua estatura e, em Xerém, conquistou a Copa Rio Bonito e a Copa Light Sub-11 e a Taça Minas Gerais Sub-15. No sub-17, esteve na reserva no elenco campeão carioca, da Taça Rio e do Torneio Guilherme Embry.