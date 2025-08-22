Everson, do Atlético, perde amuleto após gandula jogar na arquibancada

Símbolo e objeto de fé do goleiro Alvinegro foi jogado para a torcida no estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG eliminou o Godoy Cruz, da Argentina, e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana. Porém, apesar da classificação, a noite não foi totalmente agradável para o goleiro Everson. O terço, símbolo de fé que ele sempre leva a campo, desapareceu e os seguranças do clube não conseguiram recuperar. Segundo a assessoria de imprensa do Atlético, um gandula do estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, pegou o terço e o arremessou em direção à arquibancada. Mesmo com a busca dos seguranças, o amuleto não apareceu. Everson costuma carregar um terço em todas as partidas e sempre o deixa próximo da baliza em que atua.