Everson, do Atlético, perde amuleto após gandula jogar na arquibancada

Símbolo e objeto de fé do goleiro Alvinegro foi jogado para a torcida no estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina
O Atlético-MG eliminou o Godoy Cruz, da Argentina, e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana. Porém, apesar da classificação, a noite não foi totalmente agradável para o goleiro Everson. O terço, símbolo de fé que ele sempre leva a campo, desapareceu e os seguranças do clube não conseguiram recuperar.

Segundo a assessoria de imprensa do Atlético, um gandula do estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, pegou o terço e o arremessou em direção à arquibancada. Mesmo com a busca dos seguranças, o amuleto não apareceu. Everson costuma carregar um terço em todas as partidas e sempre o deixa próximo da baliza em que atua.

“Infelizmente, aqui já tivemos alguns casos de racismo e agora acontece esse caso religioso. Às vezes as pessoas não respeitam sua crença, sua religião, mas Deus é um só e isso é o mais importante”, disse o goleiro após o jogo, relatando o ocorrido.

Dentro de campo, o Galo venceu por 1 a 0, gol do lateral-direito Natanael, e segue vivo em três competições: Sul-Americana, Copa do Brasil, onde enfrentará o Cruzeiro, e Brasileirão, no qual ainda briga no meio da tabela.

Essa não foi a primeira vez que Everson passou por situação semelhante na Argentina. Em 2024, contra o River Plate, na Libertadores, o atacante Borja pegou o terço do goleiro e o arremessou longe. Naquela ocasião, com ajuda dos companheiros e da comissão técnica, Everson conseguiu recuperar o objeto, diferentemente do que ocorreu agora.

