Dorival ajusta Corinthians e mantém jovens no ataque contra o Vasco

Técnico aproveita semana sem jogos para observar elenco e lidar com desfalques no meio de campo para montar equipe do Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians se prepara para enfrentar o Vasco, neste domingo (24/8), às 16h, em São Januário, pela 21ª rodada do Brasileirão, com ajustes promovidos pelo técnico Dorival Júnior durante a semana livre. E o treinador deve surpreender novamente na formação de ataque do Timão. Afinal, apesar do retorno de Ángel Romero, que estava suspenso, o treinador indicou a manutenção da dupla de ataque formada pelos jovens Gui Negão, de 18 anos, e Kayke, de 21, que já haviam começado a partida contra o Bahia, no último compromisso Alvinegro. Já Vitinho, que estreou na rodada anterior, seguirá no banco em busca de melhor condicionamento físico. Além disso, vale lembrar que Yuri Alberto e Memphis Depay seguem se recuperando de lesões.