Cruzeiro encaminha acordo com o Fortaleza pelo volante Ryan Guilherme

Jogador já tem um acerto com a Raposa, mas aguarda que os dois clubes resolvam os últimos ajustes para sacramentar o negócio / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro está muito próximo de concretizar a chegada do meio-campista Ryan Guilherme junto ao Fortaleza. O jogador já aceitou a oferta do clube mineiro. Apesar disso, tanto a Raposa como o Leão do Pici ainda necessitam ajustar como será o modelo de negócio. O mais provável é que as partes concordem com a transferência por empréstimo até o final de 2026, com opção de compra em uma quantia fixada, ao fim do vínculo.

As partes até discutem concluir as tratativas em uma transferência em definitivo para o Cruzeiro. No entanto, é a alternativa menos viável no atual cenário. O planejamento é que os dois clubes finalizem a negociação, nesta sexta-feira (22). Desta forma, a previsão da chegada de Ryan à Belo Horizonte seria nos próximos dias com o intuito de concluir os trâmites. No caso, fazer os exames médicos e assinar o contrato de receber o aval do departamento médico. Chance de estrear profissionalmente pelo Cruzeiro O meio-campista passou a defender o Fortaleza ainda nas categorias de base, mas não teve a oportunidade de estrear entre os profissionais. Na verdade, ele soma empréstimos a Boavista-RJ, Ferroviário, União Leiria, de Portugal, e Volta Redonda.