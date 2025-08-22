Cristiano Ronaldo promove projeto inédito com Luan Santana para celebrar marca pessoal

Saiba como acompanhar e onde acompanhar a exibição ao vivo da parceria entre o craque português e o cantor sertanejo brasileiro / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo escolheu o bom e velho sertanejo para embalar a celebração do primeiro ano de seu canal no Youtube, o ‘UR Cristiano’. Numa ideia de unir dois mundos e duas paixões para simbolizar o momento, o astro do Al-Nassr fechou um acordo com o cantor Luan Santana para transmitir com exclusividade uma das apresentações do brasileiro na Europa. A exibição terá início às 16h30 (de Brasília) deste sábado, dia 23 de agosto, pelo próprio Youtube. O show, com previsão de casa cheia em Portugal, servirá como comemoração ao primeiro aniversário do bombástico canal do astro — que coleciona recordes desde sua criação, em agosto de 2024.

O ‘UR Cristiano’ levou apenas uma hora para se consolidar como fenômeno digital. Isso porque atingiu seu primeiro milhão de inscritos depois dos primeiros 60 minutos de criação e, uma semana depois, ganhou placa comemorativa da plataforma. Atualmente, o canal reúne mais de 76 milhões de pessoas. Ligação da música ao futebol A inusitada amizade nasceu após um jogo da Juventus, em Turim, que contou com a presença de Luan Santana no estádio. Os dois tiveram um breve encontro na ocasião, mas que serviu de base para uma relação duradoura. “A gente se conheceu ali meio rápido, tiramos uma foto. Aí depois ele me ligou, cara, entrou em contato comigo, mandou mensagem no Instagram”, revelou Luan em entrevista ao ‘PodPah’. Contudo, a conexão só ganhou força mesmo quando o brasileiro recebeu um convite especial para se apresentar no cantar no réveillon e aniversário de Maria Dolores — mãe do craque português. O evento ocorreu na Ilha da Madeira, em Portugal.